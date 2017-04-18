Гостей «Евровидения-2017» попросили не называть украинцев русскими

Подготовка идет полным ходом
 

Подготовка идет полным ходом. Фото: REUTERS/Scanpix

Депутат Верховной Рады Украины Анна Романова объявила о создании информационного буклета для посетителей «Евровидения-2017», в котором рассказывается, как вести себя в Киеве. Она опубликовала в Facebook несколько иллюстрированных рекомендаций.

На одной из картинок отмечается, что украинцев нельзя называть русскими. «Пытайтесь избегать тем относительно отношений между Украиной и Россией», — подчеркнули авторы буклета.

Facebook

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13 апреля Национальная полиция Украины опубликовала собственную памятку для гостей международного конкурса. В ней иностранцам посоветовали, в частности, кричать и убегать в случае опасности.

Музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в украинской столице в мае 2017-го. Россия не принимать в нем участия из-за того, что Служба безопасности Украины запретила въезжать в страну певице Юлии Самойловой. Первый канал и «Россия 1» отказались от трансляции соревнования.

Как строится главная сцена Евровидения в Киеве

Фото: Как строится главная сцена Евровидения в Киеве0

Как уже сообщал наш портал, Россия не будет принимать участия в 62-м международном песенном конкурсе Евровидение в Киеве.

Отмечается, что официальный ретранслятор на территории России – Первый канал – отверг все компромиссные предложения, предложенные EBU. Речь шла о возможности для российской певицы Юлии Самойловой выступить на конкурсе виртуально, с помощью спутниковой связи, или послать на конкурс другого представителя или представительницу РФ.

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