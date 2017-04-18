Чтобы выиграть авто, люди участвуют в марафоне: целуют его уже сутки подряд

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Автосалон, торгующий KIA в городе Остин, штат Техас, и местная радиостанция KISS FM устроили рекламную акцию: все желающие могут поучаствовать в марафоне поцелуев.

Только целовать дольше других надо не человека, а сам автомобиль. Марафон продолжается прямо сейчас — уже больше суток. И зрелище это жутковатое.

Первая трансляция началась в понедельник в 8 утра по местному времени, спустя некоторое время её пришлось прервать по техническим причинам.

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На кону автомобиль KIA Optima.

По условиям конкурса, нужно не отрывать губы от поверхности машины.

В соревновании приняли участие 20 человек. Наступила ночь, но почти никто не сдался. Дальше дело пошло хуже. Люди стали мёрзнуть и хотеть в туалет.

6 утра вторника участников осталось всего 11, трансляция продолжалась. Она периодически обрывалась по техническим причинам и в конце концов была остановлена. Последнюю её часть можно посмотреть здесь:

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