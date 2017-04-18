Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Мужчина, застреливший в американском городе Кливленд 74-летнего прохожего и выложивший запись на Facebook, покончил с собой после погони. Об этом сообщает Reuters.

По информации правоохранительных органов, преследование было недолгим. Ранее за информацию о местонахождении преступника предлагали награду в 50 тысяч долларов.

Полиция Кливленда ранее разместила в своем Twitter фото подозреваемого.

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Twitter

Мужчина убил пожилого прохожего во время прямой трансляции на Facebook 16 апреля. Преступник вышел из автомобиля, подошел к жертве и после короткого диалога выстрелил 74-летнему мужчине в голову.

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