Associated Press узнало о привезенном Путину плане Трампа по Сирии

Рекс Тиллерсон
 

Рекс Тиллерсон. Фото: AP/Scanpix

Госсекретарь Рекс Тиллерсон приезжал в Москву с планом президента США Дональда Трампа по Сирии. Во время визита на прошлой неделе руководитель дипломатического ведомства США обрисовал главе российского государства основные моменты программы, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

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По информации агентства, администрация Трампа усиленно работает над прекращением гражданской войны в Сирии. В Белом доме пытаются найти ответы на такие вопросы, как «Могут ли обвинения в военных преступлениях заставить президента республики Башара Асада оставить властные полномочия?» или «А что насчет его безопасности в изгнании?» AP указывает, что план президента, который все еще разрабатывается,

стал более ясным после удара по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку, за которую, по мнению Вашингтона, несет ответственность Дамаск.

Стратегия включает три основных этапа: победа над группировкой «Исламское государство», восстановление стабильности в стране и обеспечение политического перехода, при котором Асад в конечном итоге покидает свой пост. Последний пункт может осуществляться разными способами, в том числе путем проведения президентских выборов без Асада, его свержения по ливийскому или иракскому сценарию, а также принудительной высылки за пределы страны под угрозой судебного преследования за военные преступления.

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Однако, по словам источников Associated Press, Тиллерсон сказал Путину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову,

что предпочтительным вариантом будет, если президент Сирии добровольно покинет свой пост и отправится в изгнание.

Агентство обращает внимание, что любой план США, касающийся Асада, «потребует сотрудничества с ключевой союзницей Сирии — Россией». Рассказывая о плане Трампа Путину и российским официальным лицам, Тиллерсон призвал Москву сформулировать свои ключевые интересы. При этом дипломат попросил не торопиться с ответом, указывает АР.

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