Reuters: Минобороны РФ в четыре раза занизило количество погибших солдат в боях за Пальмиру

Количество погибших российских солдат, сражавшихся в Сирии и непосредственно принимавших участие в боях за Пальмиру, значительно превосходит официальные данные, которые озвучивает Минобороны РФ. По данным агентства Reuters, речь идет о 21 погибшем солдате, тогда как в военном ведомстве подтверждают гибель лишь пятерых человек.

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Как отмечают журналисты, речь идет о периоде с 29 января этого года по конец марта. Именно за это время, подчеркивает агентство, официальные потери российской армии в боях за Пальмиру занижены как минимум в четыре раза.

В прошлом месяце журналисты лично пообщались с друзьями и родственниками некоторых погибших, изучили данные кладбищ и материалы в соцсетях и пришли к выводу, что с конца января по конец марта в боях погибло 18 российских граждан.

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Однако в апреле агентство подтвердило смерть еще троих солдат армии РФ - Алексея Сафонова, Владимира Плутинского и Михаила Нефедова. Со ссылкой на заявления их близких, журналисты уточняют, что все вышеперечисленные служили в армии по контракту.

Как подчеркивает агентство, ни Минобороны, ни МИД РФ, ни российское консульство в Дамаске не ответили на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию.































Aizvērt Российская военная база в культурно-историческом центре Пальмиры Tass/Scanpix Tass/Scanpix EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA







Семье Сафонова, который погиб в середине Марта в возрасте 41 года, не рассказали подробностей его смерти. «Могу сказать только одно: это произошло в Сирии», - пояснил журналистам на условиях анонимности один из родственников погибшего.

По его словам, до поездки в Сирию Сафонов принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. Его участие в сирийской кампании журналистам также подтвердили его соседи и местный чиновник.

Погибший был похоронен спустя две недели после смерти на юге России в хуторе Почтовый, отмечает агентство. Населенный пункт с таким названием расположен, в частности, в Константиновском районе Ростовской области.

Начальник местного военкомата Петр Иванов не смог рассказать журналистам обстоятельства, при которых погиб Сафонов, но признал, что был на его похоронах, потому что погибший был ветераном чеченской кампании. Иванов при этом подчеркнул, что на момент гибели Сафонов не числился в рядах российской армии.

Житель станицы Казанская на юге России Владимир Плутинский погиб под Пальмирой 12 февраля в возрасте 46 лет. Об этом сообщается в официальном документе, в котором была информация из свидетельства о его смерти, и с которым удалось ознакомиться западным журналистам.

Родственник Плутинского подтвердил его смерть в сирийской провинции Хомс. При этом, как и в истории с Сафоновым, сообщается о том, что Плутинский на момент гибели не числился военнослужащим российской армии.

27-летний контрактник Михаил Нефедов погиб в Сирии в феврале этого года. Его смерть агентству подтвердил знакомый погибшего по имени Александр Пашков.

«Помимо солдат регулярной армии Россия отправляет в Сирию и частных наемников. У них официально гражданский статус, но зачастую это отставные офицеры с боевым опытом. Они принимают участие в наземных операциях под военным командованием. Об этом агентству ранее сообщали источники, осведомленные о ходе сирийской операции», - говорится в материале журналистов.

Стоит отметить, что ранее в апреле Минобороны РФ официально подтвердило гибель двух российских военнослужащих-контрактников в Сирии. 11 апреля сообщалось, что они погибли в результате минометного обстрела боевиков, еще один солдат был тяжело ранен. При этом в ведомстве не уточняли ни имен погибших, ни места и времени обстрела.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о гибели российских военных в Сирии, переадресовав этот вопрос в Минобороны.

За день до этого, 10 апреля, агентство РБК сообщило, что в Сирии 9 апреля погиб российский солдат Игорь Завидный, служивший по контракту, и еще один россиянин, имя которого не называлось. Брат-близнец погибшего контрактника, Евгений Завидный, рассказал изданию, что его 34-летнего брата и еще одного военнослужащего «накрыло минометным огнем».

В конце марта группа Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованием военных конфликтов, сообщила о гибели девяти россиян в Сирии с конца января по конец февраля 2017 года. В свою очередь, агентство Reuters отмечало, что с конца января в Сирии погибли 18 россиян - втрое больше, чем отчитывались власти РФ.

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