Постпред США при ООН выступила за расследование пыток гомосексуалов в Чечне

Никки Хейли
 

Никки Хейли. Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Чеченские власти должны привлечь к ответственности виновных в похищениях, пытках и убийстве людей заявила Никки Хейли. Эти нарушения прав человека нельзя игнорировать, подчеркнула она.

Вашингтон обеспокоен сообщениями о похищениях, пытках и убийствах людей в Чечне из-за их сексуальной ориентации,заявила постоянный представитель США Никки Хейли в понедельник, 17 апреля.

Если сообщения правдивы, то эти нарушения прав человека нельзя игнорировать, подчеркнула она. «Чеченские власти должны немедленно провести расследование в связи с этими обвинениями, привлечь всех виновных к ответственности и принять меры для предотвращения злоупотреблений в будущем», - подчеркнула Хейли.

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«Мы выступаем против всех форм дискриминации людей, в том числе по признаку сексуальной ориентации», - указала она, добавив, что эти нарушения могут привести к дестабилизации ситуации и конфликтам.

Ранее похищения и пытки геев в Чечне осудили сенаторы США. ОБСЕ призвала Россию защитить гомосексуалов в Чечне. По данным «Новой газеты», власти республики задержали около ста мужчин по подозрению в гомосексуальности и подвергли их пыткам. По меньшей мере три человека были убиты, сообщило издание.

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