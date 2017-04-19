В сети ополчились на женщину за желание сделать татуировку пятилетнему ребенку

 

Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Пользователи Reddit активно обсуждают пост молодой матери, которая просит совета у своих подписчиков по поводу будущей татуировки своего пятилетнего сына.

Женщина, пост которой опубликован в треде в виде скриншота,ищет салоны, в которых бы согласились принять ее сына. По ее словам, она отыскала «милые картинки на тему отношений матери и сына» и планирует подарить ребенку татуировку на шестой день рождения.

Пользователи выступили за «сертификацию» родителей. По их мнению, перед тем, как принимать решение о том, чтобы завести детей, люди должны проходить курсы или сдавать какие-нибудь тесты. Юзер под ником cheestaysfly отметил, что подобные процедуры существуют для получения водительских прав, рыбалки и прочего, но почему-то не касаются безответственных родителей.

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Другие пользователи заявили, что подобные ситуации выводят их из себя.

«Боже, как же меня это злит», — пишет юзер под ником duktig.

Некоторые призвали отправлять анонимные жалобы в полицию, чтобы уберечь ребенка от «подарка».

В мае 2016 года одна из пользовательниц Reddit разместила рисунок шестилетней дочери своих друзей, которая сравнила, как ее мама выглядит ранним утром и непосредственно перед выходом из дома.На левой части листа девочка серым карандашом в общих чертах нарисовала женщину со всклоченными волосами. В правой части листка под названием «Как моя мама выглядит перед выходом» была изображена женщина с ярким макияжем, в коротком платье и в розовых туфлях на каблуках.


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