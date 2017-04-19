Сухогруз потерпел крушение в Черном море

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение районе Керченского пролива в Черном море. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МЧС по Крыму.

По его сведениям, сигнал SOS от капитана судна поступил 19 апреля около 03:54 мск. Его приняли пограничники и передали информацию в спасательное ведомство.

Судно следовало под флагом Панамы. По предварительным данным, на его борту находился экипаж в составе 12 человек. По словам помощника начальника главного управления МЧС по Крыму Владимира Иванова, это восемь россиян, трое украинцев и один гражданин Грузии.

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РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах сообщает, что

судно затонуло, пятерых удалось спасти семерых ищут.

В управлении МЧС по Крыму заявили, что из воды извлечен и поднят на борт спасательного судна один моряк, у него сильное переохлаждение. Его гражданство не уточняется. Обнаружены еще четверо моряков, однако приблизиться к ним из-за непогоды пока не представляется возможным. «Еще четверых видим визуально, об их состоянии ничего сказать пока не можем. Видим, что они в спасательных жилетах», — сообщил собеседник информагентства.

В район бедствия направлены находящиеся поблизости суда «Епископ», «Армада Навигато»р, «Барнет, Айгас» и «Аэлос», а также спасательный буксир «Демидов».В операции задействованы около 120 спасателей.

В ведомстве добавили, что 18 апреля в этом районе было объявлено штормовое предупреждение.

Поиски людей осложняются непогодой: скорость юго-западного ветра доходит до 20 метров в секунду, волнение моря достигает четырех баллов.

По предварительным сведениям, сухогруз с зерном следовал из Азова Ростовской области в Турцию. Также сообщается, что порт приписки судна «Герои Арсенала» — Херсон.


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