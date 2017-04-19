Мальчик, высаженный из маршрутки, провел 6 часов на остановке, не зная дороги домой

иллюстративное фото
 

иллюстративное фото. Фото: Mikhail Japaridze/TASS/Scanpix

В Омске водитель маршрутки высадил 11-летнего мальчика за то, что тот не смог оплатить проезд, и ребенок провел на остановке шесть часов, не зная, как добраться домой, проверкой этой истории занялись следователи, сообщается на сайте областного управления СК РФ.

Когда именно произошел этот случай, не указано, но интернет-издание «Новый Омск» сообщило о нем 17 апреля со ссылкой на мать ребенка. Согласно ее рассказу, мальчик зашел в маршрутку и случайно уронил транспортную карту. Он сказал об этом водителю, но тот никак не отреагировал, и мальчик решил доехать до конечной остановки, чтобы там поискать упавший проездной.

Однако водитель просто высадил школьника, не дав ему ничего искать. Семья ребенка живет в районе Старый Кировск, а конечная маршрутного такси, где оказался мальчик, находится на улице Завертяева, что фактически на другом конце города, и ребенок в течение шести часов стоял на остановке, не зная, что предпринять и как доехать домой, так как денег у него не было. В итоге его согласился подвезти бесплатно другой водитель.

«Мы чуть с ума не сошли, потому что у ребенка села батарея и мы не знали, где он находится все это время»,

- поделилась мать и отметила, что намерена обратиться с жалобой в департамент транспорта.

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Перевозчик посоветовал женщине самой поехать ранним утром на конечную остановку «Ясная поляна», чтобы застать там всех водителей и призвать к ответу того, кто высадил ее сына.

Сотрудники Следственного комитета РФ по Омской области проводят доследственную проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям водителя и организации-перевозчика по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Напомним, в ноябре 2016 года произошла скандальная история, когда в Екатеринбурге девятилетнюю девочку, не сумевшую оплатить свой проезд, также высадили из автобуса - но в сильный мороз, и ей пришлось идти пешком три остановки.

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