Навальный зарегистрировал 300 тыс. желающих поддержать его выдвижение в президенты РФ

 

Фото: Yegor Aleyev/TASS/Scanpix

Оппозиционер Алексей Навальный зарегистрировал более 335 тысяч своих сторонников, которые готовы отдать подписи за его выдвижение в президенты на выборах в 2018 году.

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Как напоминает Навальный, по закону для регистрации кандидата нужны 300 тысяч подписей, причем из одного региона может быть подано не более 7500 подписей. Все эти требования были учтены при регистрации желающих отдать свою подпись, заявил политик.

Теперь Навальный поставил цель собрать миллион подписей, чтобы подстраховаться от брака во время реальной кампании зимой 2017–2018 годов.

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О своем выдвижении на президентских выборах Навальный объявил в конце 2016 года. С тех пор он начал открывать предвыборные штабы в крупнейших российских городах.

Выборы президента России запланированы на 11 марта 2018 года. При этом в Госдуме уже прошел первое чтение законопроект, который перенесет их на 18 марта 2018 года.

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