«Эти глаза напротив»: смотрите, как эстонец решил проблему с соседями

Начавшаяся несколько лет назад соседская ссора дошла до того, что один из спорщиков установил прямо перед окном своего противника баскетбольный щиток, полностью перекрыв ему обзор. «Я не знаю, это высшая степень гениальности или склочность», - печалится соседка, из окна которой теперь света белого не видно.

Живущие в пярнуской части города Ряэма Мейе Капак и ее дочь Айри Касемяги возмущены, поскольку две недели назад сосед установил на своем сарае, перед окном верхнего этажа их дома баскетбольный щиток.

Айри начала свой рассказ иронично, словами Игоря Манга: «Дар дается свыше и его нужно использовать!»

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Черная кошка пробежала между соседями примерно шесть лет назад, когда мать и дочь решили построить в своем дворе новую подсобку вместо снесенной. Пять лет, по словам Касемяги, посреди двора зиял строительный котлован и шел спор с соседями, где именно они могут возвести свой строение. Поскольку участок Капак узкий – всего 16 метров – для строительства на границе участка потребовалось разрешение соседа. Поскольку за годы даже при помощи Пярнуской городской управы решения найти не смогли, конечное место и вид сарая определили в пярнуском доме Таллиннского административного суда.

Фото: parnupostimees.ee

Стройка пока не завершена: в дом нужно провести электричество, установить перегородки, положить пол и снежные упоры на крыше. Однако этой работе мешает баскетбольный щиток, который перед окном верхнего этажа установил сосед Арви Кукк.

«Выходящая на сторону соседей Арви и Марге сторона подсобного помещения с окном была нужна для того, чтобы установить лестницу в узкую подсобку. Я хочу иметь свет от этого окна, а не вид. А этот баскетбольный щиток нестандартных размеров, его перекрывает, - говорит Касемяги. –

Я не знаю, это высшая степень гениальности, или все же огромная любовь соседа к нам, который пытается защитить нас от лишних лучей солнца».

Щиток установлен в странном месте и с точки зрения соседского двора: «Остается непонятным, как с ним играть в баскетбол, если он установлен на дальнем краю крыши незаконно построенного сарая. С другой стороны, мы же живем в городе, где из всех соседских окон можно смотреть в соседние дворы. Так Арви и его жена Марге смотрят в соседний двор. Окна остальных наших соседей выходят на сад. На самом ли деле только в его окно попадает слишком много солнца? Мне не нужен вид из этого окна, мне нужен свет», - говорит Касемяги и добавляет, что так и так после окончания стройки она собиралась повесить на окна шторы, чтобы защитить соседскую приватность.

И хотя Касемяги все время пытается шутить, она все же здорово устала от этой склоки и не представляет, какого сюрприза ждать в следующий раз.

Сосед Касемяги говорит, что при установке щитка он не преследовал дурных мыслей. На вопрос, почему он его все же там установил, Кукк ответил: «Это мое право поставить его там, где я хочу». Кукк, который по его же словам, играет во дворе в мяч, не считает, что баскетбольный щиток установлен слишком высоко, и передвигать его не собирается.

Кукк не скрывает, что соседское окно, которое выходит на его двор, нервирует его. Он не понимает, зачем в подсобке, которая, насколько он знает, по условиям проектировки должна быть вспомогательным помещением, вообще нужно это окно: «Я сказал, что это скорее жилое помещение, но они утверждают, что вспомогательное».

То, что в таком густо населенном месте Касемяги нужно считаться с соседями, по словам Кукка, подтвердили и юристы Пярнуской городской управы. «Наш дом был построен в 2006 году, а по проекту их подсобки, никакого окна не предусмотрено,- объясняет Кукк, почему он не может согласиться с окном на новом строении. – Но я повторяю: никакого злого умысла в том, что я сделал, нет».

У горуправы руки коротки

Руководитель службы по связям с общественностью Пярнуской городской управы Ану Юурма-Сакс говорит, что эти соседи – старые знакомые в мэрии, поскольку их проблемы решали и пытались решить в течение шести лет.

«Если посмотреть на проблему этого баскетбольного щитка, то это на самом деле некрасиво, но тут у нас руки коротки.

К сожалению, напряжение в отношениях между соседями возникают снова и снова», - объяснила Юурмаа-Сакс. Она добавила, что установленный щиток не является незаконным: «Если бы речь шла о спортивном сооружении общественного пользования (в понимании Закона о строительстве), для этого потребовалось бы разрешение, но поскольку это двор, то разрешения на строительство не требуется».