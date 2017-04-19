Названы страны с наибольшим количеством миллионеров

Издание The Business Insider обнародовало рейтинг стран с наибольшим количеством миллионеров, составленный компанией Credit Suisse в рамках исследования Global Wealth Databook. По утверждениям экспертов, лидируют в списке США, где количество миллионеров составляет 13,6 миллиона.

Эксперты отмечают, что именно такое количество людей в стране имеет состояние с чистой стоимостью, превышающей миллион долларов.

На втором месте оказалась Япония с количеством миллионеров в 2,8 миллиона.

Замыкает тройку лидеров Великобритания с показателем в 2,22 миллиона.

Реклама

В первую десятку также вошли Германия (1,63 миллиона), Франция (1,61 миллиона), Китай (1,59 миллиона), Италия (1,13 миллион), Канада (1,117 миллиона), Австралия (1,060 миллиона) и Швейцария (716 тысяч).

Еще по этой теме