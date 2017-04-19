Парламент Британии одобрил внеочередные выборы

Парламент Великобритании проголосовал за проведение 8 июня досрочных парламентских выборов. Соответствующее решение поддержали 522 депутата палаты общин, против – 13.

О проведении досрочных выборов 18 апреля объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Причиной такого шага она назвала предстоящие переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза, перед лицом которых, по ее словам, правительство должно быть максимально сильным.

Очередные парламентские выборы должны были пройти в 2020 году.

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Напомним, 29 марта президент Европейского совета Дональд Туск получил от поверенного в делах Великобритании письмо о формальном начале процедуры Brexit.