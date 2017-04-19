Суд ООН: Не доказано, что РФ финансирует терроризм

 

Фото: AP/Scanpix

Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма. Об этом объявляя промежуточное решение суда, заявил судья Абрахам, передает 112.ua.

Таким образом, Международный суд ООН отказал во временных мерах в отношении России по Конвенции о борьбе с финансировании терроризма.

«Суд пришел к выводу, что условия, которые необходимы для определения дополнительных мер в отношении прав, нарушающихся в Украине на основе Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, не соответствуют требованиям», – объявил судья.

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Украину и Россию обязали выполнять Минск-2

Международный суд ООН в Гааге обязал Украину и Россию полностью выполнять все положения минских соглашений, передает Украинские новости.

«Стороны должны сделать все необходимое для выполнения этого пакета документов, чтобы урегулировать конфликт в восточных регионах Украины мирным путем», - огласил решение суда председатель Ронни Абрахам.

Кром того, суд обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в аннексированном Крыму.

«В отношении ситуации в Крыму Россия должна воздержаться от наложения некоторых ограничений в отношении возможностей крымских татар и их сообщества сохранять свои учреждения, включая Меджлис», - сказал Абрахам.

Украина против РФ: первое решение суда ООН

Международный суд ООН в Гааге вынес промежуточное решение по делу «Украина против России», признав за собой юрисдикцию prima facie* для рассмотрения данного дела, передает Европейская правда.

"Суд считает, что по крайней мере часть аргументов Украины подпадают под юрисдикцию prima facie суда", – заявил председатель суда Ронни Абрахам, комментируя обвинения Украины по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

"Что касается Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то Украина должна выполнить ряд условий, в частности, о предыдущих досудебных консультациях с РФ. Суд ООН признал, что Украина выполнила эти требования, исходя из предоставленных записей встреч (Украины и РФ)", - сказал он.

«Представляется, что спор невозможно было решить с помощью переговоров», – добавил Ронни Абрахам.

*В юридических вопросах выражение prima facie относится к доказательствам, которые считаются доказывающими, что какое-то событие имело место, и если они не опровергаются, то по закону являются приемлемыми.

Суд ООН начал обсуждать дело «Украина против России» 9 марта. Перед этим Киев озвучил свои требования. В Кремле заявили, что Россия признает решение в Гааге.

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