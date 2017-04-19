Протесты в Венесуэле вспыхнули с новой силой

Протесты в Венесуэле
 

Протесты в Венесуэле. Фото: REUTERS/Scanpix

Оппозиция Венесуэлы начала массовую акцию против президента страны Николаса Мадуро в столице страны Каракасе.

По данным телеканала Fox News, в ходе акции, названной «Матерью всех маршей», протестующие начали шествия из 26 точек столицы по направлению к зданию местного Управления по правам человека.

Демонстранты намерены добиться полного восстановления прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции, установления графика проведения выборов нового президента страны, а также начала процесса восстановления экономики Венесуэлы.

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Лидер оппозиции Энрике Каприлес заявил ранее, что оппозиция не остановится, пока в стране не пройдут выборы президента.

В ходе антиправительственных акций протестов за период с 4 по 14 апреля власти Венесуэлы задержали около 470 человек. По словам главы муниципалитета Гуайкапуро Франсиско Гарсеса, задержанные рушили объекты инфраструктуры, препятствовали движению и перекрывали улицы. При этом СМИ сообщают также о двоих погибших и десятках пострадавших в ходе столкновений с полицией.

В Венесуэле уже несколько недель проходят массовые демонстрации против Мадуро. Некоторые из них перерастают в уличные бои между демонстрантами и спецслужбами. По последним данным, как минимум 5 человек были убиты, среди них — 13-летний подросток.

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