Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На юге Таиланда в провинциях Наратхиват, Паттани и Сонгкла близ границы с Малайзией вечером в среду, 19 апреля, произошла серия мелких атак, в основном это были нападения мусульманских боевиков на контрольно-пропускные пункты и полицейские участки. Bangkok Post пишет о синхронных атаках по меньшей мере в 13 разных местах, Thai Rat - в 15, The Nation - в 18.

Преступники с самодельными бомбами разъезжали на мотоциклах. Атаки проводились с 19:30 до 20:30 по местному времени (с 15:30 до 16:30 по Риге).

Семь атак произошли в Наратхивате - самой южной из провинций Таиланда, имеющих выход к морю.

Там три ручных гранаты было взорвано на КПП в районе Йинго в округе Сакхон и в жилых домах округа Ваенг. Примерно в то же время бомба взорвалась в районе Рыса в той же провинции. В районе Ранге взорвалась граната в помещении специальной оперативной группы, в районе Такба-Бай нападение было совершено на военную базу, а в районе Сунгай-Пади террористы устроили засаду на группу помогающих правоохранителям добровольцев.

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В провинции Паттани одна граната была брошена в полицейский участок в районе Кафо, еще несколько гранат взорвалось в полицейском участке Саронга в районе Яранг и на КПП в районе Майо.

В провинции Сонгкхла в районе Тхефа боевики обстреляли отряд военных в деревне Бан-Джуаб.

Около 20 часов два боевика на мотоцикле бросили гранату в полицейскую будку перед полицейским участком в районе Чана. Две бомбы случайно взорвались у базы добровольцев в районе Саба-Йой, от чего погибли двое нападавших. По данным The Nation, самодельная бомба взорвалась, упав с мотоцикла.

Reuters сообщает, что взрывы были также в провинции Яла, граничащей с провинциями Сонгкхла, Паттани и Наратхиват, а также с двумя малайзийскими штатами.

«Это работа людей, которые хотят вызвать хаос. Все выглядит так, что они собирались не убить как можно больше народа, а просто вызвать беспорядок», - сказал агентству Reuters представитель Управления внутренней безопасности полковник Юттанам Петчмуанг.

Тем не менее сообщается о двух погибших и трех раненых, уточняет The Australian, добавляя, что атаки произошли в 11 районах трех провинций. Популярное тайское онлайн-издание ThaiDay публикует запикселированные кадры двух тел погибших.

После 12 одновременных атак, произошедших около 19:30, начальник полиции Наратхиват Манас Сиксамут издал распоряжение привести все 19 полицейских участков в южных приграничных провинциях в полную боеготовность.

В южных провинциях идет длительное сепаратистское сопротивление, которое мусульманское большинство Южного Таиланда оказывает буддийскому правительству. Они выступают за независимость провинций Яла, Паттани и Наратхиват от Таиланда и вхождение их обратно в состав Малайзии или за создание независимого исламского государства.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Серия взрывов произошла на юге Таиланда в провинции Паттани в августе 2016 года, до этого 11 и 12 августа произошло 13 взрывов, в том числе в курортных Хуахине, Краби, Пхукете, в результате которых четыре человека погибли, 35 получили ранения. Полиция, однако, не квалифицировала взрывы как теракты, объявив их «внутренним вопросом», а не делом рук международной террористической группировки.

Переговоры между правительством Таиланда и группой повстанческих организаций начались в 2013 году при правительстве премьер-министра Йинглак Чинават, но ее в 2014 году свергла военная хунта. В апреле правительство хунты под руководством Праюта Чан-Очи отклонило предложение главной мусульманской сепаратистской группировки, сражающейся на юге страны, вступить в мирные переговоры.


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