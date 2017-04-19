В Казахстане решили запретить черную одежду в нетраурное время

Люди в Казахстане
 

Люди в Казахстане. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями Духовного управления мусульман республики (ДУМК) выступил с инициативой на законодательном уровне запретить жителям носить черную одежду в нетраурное время. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе мероприятия Назарбаев обратил особое внимание на проявления религиозной непросвещенности молодого поколения. «В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи надевают черную одежду в траурное время», - подчеркнул Назарбаев.

Президент Казахстана напомнил об истории казахской культуры и традиционной одежде казахских женщин, подчеркнув отсутствие связи между черным одеянием и религией. «Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то что будет с государством? Мы не допустим этого.

Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше»,

- заявил он.

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«Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели. Это интересы не только государственного аппарата, это интересы всего народа Казахстана, его будущего», - продолжил Назарбаев. Президент подчеркнул, что «истинный мусульманин не познается по одежде, его отличие заключается во внутренней вере».

«Если в сердце человека присутствует любовь, то значит, у него есть вера. Мы должны двигаться навстречу цивилизованному миру, открывать для себя науку и знания. Вплоть до XVIII-XIX веков мусульманский мир был лидером во всем мире. Он был источником науки, родиной философов, врачей и писателей. Сейчас мы утратили лидирующие позиции в этих вопросах», - признал глава государства.

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