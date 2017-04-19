ОЗХО: в Сирии применяли зарин или подобное ему вещество

 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), по данным дипломатов, подтвердила факт применения в Сирии отравляющего газа. Об этом представитель организации, как пояснил делегат из Великобритании, заявил в среду, 19 апреля, открывая внеочередное заседание ее исполнительного совета в Гааге.

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То же самое сообщило и французское посольство в Нидерландах в своем микроблоге в соцсети Twitter. «По данным ОЗХО, зарин или подобное ему вещество было использовано в атаке на Хан-Шейхун 4 апреля», - написала французская делегация, присутствовавшая на заседании.

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В тот же день, 19 апреля, глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что французская разведка ведет расследование и в ближайшие дни предъявит доказательства того, что войска сирийского президента Башара Асада применили химическое оружие в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

После предполагаемой газовой атаки в Хан-Шейхуне группа экспертов ОЗХО провела расследование, результаты которого до сих пор не были опубликованы. Ранее британские и турецкие эксперты пришли к выводу, что сирийские правительственные войска применили зарин.

Армия Асада подозревается в проведении химической атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, где погибли 87 человек, в том числе 30 детей, и пострадали более 550.

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