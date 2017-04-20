СМИ: Путин лично вмешивался в выборы в США

Владимир Путин
 

Владимир Путин. Фото: AP/Scanpix

Российский институт стратегических исследований (РИСИ), контролируемый президентом РФ Владимиром Путиным, разработал план по вмешательству в президентские выборы в США для победы Дональда Трампа. Об этом сообщаетReuters со ссылкой на трех действующих и четырех бывших чиновников США.

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Источники ссылаются на два конфиденциальных документа российского института, на основании которых разведка США сделала подобный вывод.

Отмечается, что РИСИ возглавляет бывший сотрудник российской разведки, который был назначен Кремлем.

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По словам американских чиновников, первый документ рекомендовал Кремлю начать пропагандистскую кампанию в социальных сетях и государственных СМИ (в частности, на телеканале RT и в агентстве Sputnik), чтобы побудить американцев избрать президента, который займет более мягкую позицию по отношению к России, чем Барак Обама.

Во втором документе говорилось, что выборы, скорее всего, выиграет кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон. По этой причине, говорилось в документе, было бы лучше, если бы Россия прекратила пропагандировать за Трампа и вместо этого активнее внедряла новости о фальсификациях на выборах, чтобы нанести ущерб репутации Клинтон.

"Путин все это время преследовал такую цель (повлиять на исход выборов – ред.) и именно он попросил институт разработать "дорожную карту", – сказал агентству на правах анонимности бывший сотрудник в разведывательных органах США.

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