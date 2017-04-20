Секретная служба США усилит охрану официальной резиденции президента государства, сообщает USA Today со ссылкой на заявление охраны Белого дома.
В частности, служба охраны планирует полностью оградить тротуар у южной лужайки Белого дома, где обычно скапливаются туристы. Это должно предоставить агентам Секретной службы дополнительное время для реагирования, если кто-либо попытается преодолеть заграждения, окружающие резиденцию. Официальный представитель Секретной службы Джо Кейси заявил, что усиление охраны пройдет в рамках эволюции подхода к предотвращению угроз.
Он также отметил, что охрана рассматривает возможность ограничения доступа туристов к периметру Белого дома.
При этом он подчеркнул, что это не станет помехой для «желающих сделать отличную фотографию Белого дома». «Мы всегда пытаемся найти баланс между стремлением к открытому доступу и безопасности, как для общественности, так и тех, кто находится внутри», — подчеркнул один из представителей Секретной службы.
Эти меры предосторожности связаны с регулярными попытками людей проникнуть на территорию рабочей резиденции президента страны. В прошлом месяце произошло два подобных инцидента, причем в одном случае нарушителя обнаружили и задержали лишь спустя 16 минут. Непрошеным гостем оказался психически неуравновешенный молодой калифорниец, который представился другом главы государства. Молодой человек хотел передать Дональду Трампу письмо.
Ранее посторонние лица не раз проникали и в сам Белый дом.