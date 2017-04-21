Выборы во Франции: расточительство, любовь к учительнице, русский след и другие громкие скандалы

До выборов во Франции - считанные дни. Кто победит? Ясно лишь то, что пока ничего не ясно. Серьезными и умными прогнозами пусть занимаются политологи. Мы же хотим взглянуть на фаворитов президентской гонки с чисто человеческой точки зрения — кто они и чем знамениты в обществе? Как завоевывают симпатии электората? С какими скандалами связаны их имена и что болтают о них французы?...

Русский TVNET в данном случае не ставит задачей представить читателям всех кандидатов, претендующих занять на пять лет вакантное место в Елисейском дворце. И уж тем более мы не будем анализировать, с чем идет на выборы каждый из одиннадцати кандидатов. Ведь политологи и аналитики утверждают: люди больше не хотят голосовать за ту или иную партию. Все большее значение для избирателя приобретает человеческий фактор, который для голосующих граждан Франции может оказаться решающим.

Итак, кто они, главные фавориты президентской гонки, которые у всех на слуху накануне первого тура президентских выборов?

Реклама

Франсуа Фийон: трудно быть многодетным отцом

В центре - Франсуа Фийон. Фото: AFP/Scanpix

Бывший премьер-министр Франсуа Фийон в начале президентской гонки во Франции считался одним из главных ее фаворитов, выделяясь среди всех кандидатов. Теперь есть большие сомнения, пройдет ли он вообще во второй тур.

Виной тому коррупционный скандал и обвинения в растрате бюджетных средств. Дело в том, что с 1998 по 2002 год его жена Пенелопа числилась помощницей депутата Франсуа Фийона, получая за это от 3900 до 4600 евро в месяц.

Сам по себе найм близких родственников в качестве помощников депутата во Франции не запрещен, и, как говорят французы, в этом качестве частенько работают и дети, и зятья, и жены, и любовницы. На оплату помощника депутата выделяется фиксированная сумма и как он распределит ее между пятью своими помощниками, это его дело. Проблема в другом: никаких следов работы Пенелопы Фийон в этом качестве не было обнаружено.

Более того, и сам кандидат в президенты и его супруга всегда публично подчеркивали, что Пенелопа - заботливая мать и жена, и занимается исключительно домом и воспитанием детей, проживая достаточно далеко от Парижа, пока муж в столице трудится на благо страны. Выяснилось, что оплаченные отцом поручения выполняли и двое из пяти детей Франсуа Фийона, тоже не имевшими на это права - оба, помогая папе-сентору как адвокаты, еще на тот момент не были дипломированными юристами.

Обещание радикальных рыночных реформ, жесткая позиция по отношению к мигрантам, поддержка традиционных семейных ценностей и готовность улучшать отношения с Россией — вот программа кандидата правоцентристской партии «Республиканцы».

На практике реализация этих обещаний означает сокращение госрасходов (в том числе и на медицину) и грозит потерей рабочих мест сотням тысяч бюджетников. Так что щедрость за счет бюджета по отношению к собственной жене рейтинги кандидата сильно опустила.

Не понравилась народу и щедрость некоторых тайных друзей Франсуа Фийона, оплачивавших пополнение его гардероба. Эксклюзивные костюмы за 6500 евро, заказанные им в элитном модном доме Arnys, оплачивались неизвестным благотворителем. Кстати, французская пресса выяснила, что месье Фийона является постоянным клиентом дома моды и за последние четыре года заказал здесь одежды на 48 500 евро.

Неужели французскому электорату не симпатичны элегантные мужчины-политики? Ведь бренд Arnys выбирали многие знаменитости - в том числе Энди Уорхол, Марчелло Мастрояни и Ле Корбюзье…

И какой симпатичный был бы у французов новый президент - Франсуа Фийон увлекается альпинизмом и участвует в автогонках, катается на лыжах, ездит на горном велосипеде, любит кино и книги. Но... не занизил ли он - чтобы не платить налог на роскошь - стоимость замка ХII века, в котором живет семья, оценив его всего в 750 000 евро?

Марин Ле Пен: «российский след» и клеймо фамилии

Марин Ле Пен - дама очень решительная. Фото: REUTERS/Scnpix by Robert Pratt

Не так уж и давно - на памяти многих читателей газет - «Национальный фронт», созданный Жаном-Мари Ле Пеном, считался партией в лучшем случае маргинальной, а иногда называли даже и откровенно фашистской. Но Марин Ле Пен, младшая дочь создателя «Национального фронта», возглавив партию в 2011 году решительно отодвинула от власти папеньку. И уже немало сделала для изменения имиджа радикалов. Ведь откровенно расистские и антисемитские высказывания старшего Ле Пена продвижению во власть явно мешали...

Кстати, ныняшняя глава «национального фронта» в детстве еще за фамилию настрадалась.

В школьные годы с ней запрещали дружить своим детям родители одноклассников, а в юности молодого юриста с фамилией Ле Пен - с дипломом Парижского университета! - не хотело брать ни одно адвокатское бюро...

Было не просто найти место даже для профессиональной практики. Только с помощью отца ей удалось устроиться в бюро бывшего представителя «Национального фронта» в Сенате...

Зато сегодня для многих главный вопрос предстоящих выборов, не в том, кто победит, а - лишь бы не победила Марин ле Пен... Людей, жаждущих простых и решительных действий власти среди во Франции много. А лозунги кандидата ультрарадикалов самые популистские. Почему бы не вывести в президенты харизматичную даму - Марин Ле Пен?!.. Ведь она обещает французам защиту и в случае победы на выборах обещает выставить из страны иностранцев - как минимум, лишив гражданства радикально настроенных мусульман и отказав в праве на бесплатное образование во Франции детям мигрантов.

В предвыборной программе Марин Ле Пен 144 пункта - она выступает за выход Франции из Еврозоны, обещает снижение возраста выхода на пенсию. Готова она также сильно усложнить прием на работу иностранцев. Еще

Марин Ле Пен предполагает строить побольше тюрем и нанять на работу дополнительно 15 тысяч стражей порядка. Она также намерена вывести Францию из Еврозоны и из интегрированного командования НАТО.

Скандалы вокруг Марин Ле Пен связаны, главным образом, с внутрисемейными разборками по поводу власти и с источниками финансирования «Национального фронта»: в СМИ была информация о уже полученных ее партией кредитах российского происхождения. А также о желании мадам получить еще и дополнительное финансирование. Не даром же она симпатизирует Пуктину и признает законность присоединения к России Крыма...

Прежде, чем встать во главе партии, Марин Ле Пен много лет работала в юридических структурах «Национального фронта». Хоть в юности политикой и не интересовалась. Что, впрочем, не помешало ей в юности вступить в «Национальный фронт».

Молодость кандидата в президенты была весьма бурной, но отдав дань вечеринкам в ночных клубах, дочь все же пошла в политику по стопам отца. И вскоре была уже вторым человеком в партии.

Марин Ле Пен дважды была замужем и имеет троих детей, сейчас в разводе. Живет в западном предместье Парижа. Кстати, обиженный отец в минуты раздражения, говорят, советует ей побыстрее выйти замуж, чтобы... сменить фамилию. Ведь в этой политической династии есть еще один политик - любимая внучка создателя «Национального фронта» и племянница кандидата в президенты. Марион Марешаль-Ле Пен 28 лет, она депутат Национального собрания Франции.

Эммануэль Макрон: идеальный муж, мечта французских женщин

Эммануэль Макрон - самый сексуальный из кандидатов на пост президента. Фото: AP/Scanpix by Thomas Samson

Один из самых молодых кандидатов в президенты - Эммануэль Макрон, 39 лет. Имеет хорошие шансы выйти во второй тур и даже быть избранным. Ведь он - внесистемный кандидат, а французский избиратель устал разбираться: кто тут «правый», а кто - «левый».

Люди хотят перемен, и молодой финансист, которого продвигает команда американских политтехнологов, многим очень и очень импонирует.

Судите сами: Макрон молод, красив и талантлив. Он бывший инвестиционный банкир, сделал стремительную политическую карьеру. Был советником у президента Олланда, затем - министром экономики. Затеял ряд реформ, направленных на либерализацию экономики. Например, разрешил работать по воскресеньям предприятиям частного бизнеса и магазинам. Правда, репутацию себе реформами заработал очень неоднозначную.

Но больше всего обсуждается личная жизнь Макрона. Романтическая история любви пятнадцатилетнего школьника к учительнице своей религиозной школы обошла страницы всех женских журналов: ему было 15, ей - 35... (Впрочем, разницу в возрасти публикации в прессе варьируют.) Мальчик решил жениться на своей избраннице во что бы то ни стало, и спустя много лет она действительно развелась с мужем, забрала троих детей и стала его женой.

По его собственным утверждениям Эммануэль Макрон и сегодня счастливо женат, и нянчит внуков жены, которых искренне считает своими. Кстати, и его жена Бриджит, несмотря на разницу в возрасте выглядит просто прекрасно, и фотографии пары то и дело появляются на страницах гланцевых журналов.

Говорят, Макрон не просто примерный семьянин, но даже...подавал в суд на некую даму, настойчиво пытавшуюся его соблазнить...

Макрон решительно настроен укреплять внутриевропейские связи и проводить реформы в экономике. Правда, злые языки утверждают, что в лидеры президентской гонки он вырвался за счет компромата, обрушившегося на головы конкурентов. А вот на него самого компромата нет. Разве что смутные слухи о том, не «голубой» ли этот красавчик - называлось даже имя его якобы любовника, но доказательств предъявлено не было. Вероятно, Макрону просто завидуют!..

Жан-Люк Меланшон: последний президент республики?

Жан-Люк Меланшон, кандидат в президенты Франции. Фото: REUTERS/Sanpix

В случае избрания его президентом Франции 65-летний Жан-Люк Меланшон намерен... положить конец «президентской монархии». В ходе теледебатов он заявлял:

- Я буду последним президентом Пятой республики, поскольку в случае избрания я созову собрание для подготовки новой конституции, это будет конец президентской монархии.

Говорит он и о возможном выходе Франции из ЕС и НАТО.

Французские избиратели убеждены: Жан-Люк Меланшон всегда говорит то, что думает, хоть это и не самое полезное для политика качество. Но иногда избирателям такая прямота как раз по вкусу. Прежде Меланшон был социалистом, но в 2008 году покинул Соцпартию, чтобы создать свою Левую партию. В настоящее время - лидер левого движения «Непокоренная Франция».

Левым Жан-Люк Меланшон стал еще в юности, в студенческие времена. Он состоял в леворадикальной студенческой организации и был участником студенческих волнений 1968 года - тех самых, что привели к отставке правительства Шарля де Голля.

Мелашон родился и до 11 лет жил в Марокко, затем вместе с матерью переехал во Францию. В университете изучал философию, работал корректором в типографии, преподавал французский язык в школе, рисовал иллюстрации для газет и занимался журналистикой.

Он ратует за выход страны из всех главных договоров ЕС, поскольку считает недопустимым диктат Брюсселя. Французы сами должны решать, какие социальные и экономические преобразования им следует проводить в своей стране.

Жан-Люк Меланшон убежден, что Евросоюз способствует эксплуатации трудящихся, а его политика не соответствует интересам граждан Франции, мешая им наращивать собственный потенциал страны. В частности, он считает, что экономическое положение Франции ухудшают договоры о свободной торговле, заключенные ЕС с Канадой и США.

А вот о личной жизни этого кандидата в президенты известно мало. Сам он заявляет, что твердо стоит на позициях разделения личного и общественного, а его близкие вовсе не стремятся оказаться в центре общественного внимания. Известно лишь, что Мелашон был женат и у него есть дочь, но впоследствии его брак распался.

Кстати, этот кандидат оказался весьма технически подкованным. В своей предвыборной кампании он использовал трехмерную голограмму, чтобы присутствовать в нескольких городах Франции сразу.

Еще по этой теме