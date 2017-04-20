Fox News уволил телеведущего, назвавшего Путина «убийцей»

С телеканала Fox News уволен ведущий Билл О’Рейли, известный тем, что оскорбил президента России Владимира Путина. Соответствующая информация приводится в заявлении, опубликованном компанией 21st Century Fox, которая владеет телеканалом.

«После тщательного и внимательного расследования обвинений компания и Билл О’Рейли пришли к соглашению, что Билл О’Рейли не вернется на канал Fox News», — отмечается в публикации.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, О’Рейли ранее был обвинен в сексуальных домогательствах. Тележурналист и его компания-работодатель заплатили пяти женщинам в общей сложности 13 миллионов долларов, чтобы уладить претензии. Известно, что эти женщины либо работали на журналиста, либо выступали в качестве гостей в его программе.

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Сам Билл О'Рейли уже прокомментировал свой уход с канала. Как говорится в материале NPR,

журналист сделал заявление о том, что он находит решение медиахолдига «чрезвычайно разочаровывающим».

Также О'Рейли сказал, что ему приходится завершить работу на телеканале «из-за совершенно необоснованных требований».

Как уже сообщал наш портал, ведущий Fox News Билл О’Рейли, который во время интервью с Дональдом Трампом назвал Владимира Путина «убийцей», ранее заявля, что планирует извинения, но они будут готовы только к 2023 году.

О том, что Fox News должен извиниться перед российским президентом, заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ведущий Fox News Билл О’Рейли в вечернем эфире телеканала 6 февраля заявил, что уже работает над извинениями за то, что во время интервью с Дональдом Трампом назвал Владимира Путина «убийцей», но обвинения будут готовы не раньше 2023 года (в этом году заканчивается очередной президентский срок в России).

О`Рэйли взял интервью у Дональда Трампа 5 февраля. Он заявил, что после телефонного разговора Трампа с Путиным 28 января на Востоке Украины возобновились боевые действия.

Президент США ответил, что неизвестно, что на самом деле происходит в Украине, и подчеркнул, что уважает Владимира Путина как «лидера страны», с которой «лучше найти общий язык, чем не найти его».

— Он убийца. Путин — убийца! — Есть много убийц. Вы думаете, наша страна так невинна? Давайте посмотрим, что мы сделали. Мы сделали много ошибок, например, война в Ираке. — Это были ошибки… — Но многих людей убили.

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