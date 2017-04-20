Российский президент Владимир Путин заявил, что его преемника может выбрать только народ в ходе выборов, передает РИА Новости.

«Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов, и никто другой», - сказал он на заседании организационного комитета Победа.

Таким образом Путин ответил на высказывание председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Андрея Чепурного, который пожаловался на первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.

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По его словам, Клинцевич в своем письме указал спикера Госдумы Вячеслава Володина в качестве правопреемника президента РФ.

Ранее сообщалось, что в России совместят выборы президента с референдумом.