В Германии политик сядет в тюрьму за татуировку

Немецкий суд отправил в тюрьму на восемь месяцев политика из Национал-демократической партии Германии — 28-летнего правого экстремиста Марселя Цеха. Он был признан виновным в том, что в общественном бассейне появился с вытатуированным на спине силуэтом концлагеря Освенцим, сообщает DW.

По немецким законам, демонстрация татуировки в общественном месте на протяжении двух часов является однозначным выражением мнения и является разжиганием межнациональной розни.

Инцидент произошел в ноябре 2015 года. Цех появился в бассейне в Ораниенбурге с татуировкой на спине — силуэтом концлагеря Освенцим и надписью «Jedem das Seine» («Каждому свое»), нанесенной на ворота концентрационного лагеря Бухенвальд. Один из посетителей бассейна сфотографировал татуировку и разместил фото в соцсетях.

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За этот поступок в 2015 году Цех был приговорен судом к шести месяцам тюрьмы, которые затем были заменены на три года условного заключения. Однако в ноябре 2016 года земельный суд в Нойруппине назначил наказание в виде восьми месяцев лишения свободы за разжигание межнациональной розни. Наконец, финальную точку в деле поставил Высший земельный суд в Бранденбурге-на-Хафеле — инстанция одобрила решение земельного суда. Мужчина отправился на 8 месяцев в тюрьму.

В 2016 году Цех заявил о намерении удалить татуировку.