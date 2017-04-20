В ОБСЕ призвали к пересчету голосов референдума в Турции

Директор Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Михаэль Георг Линк выступил за пересчет голосов турецкого референдума по расширению полномочий президента.

Об этом Михаэль Георг Линк заявил в интервью немецкому изданию Heilbronner Stimme (перевод «Европейская правда»).

Линк заявил, что он выступает за повторное перечисление результатов конституционного референдума в Турции. Он подчеркнул, что пересчет голосов повысил бы доверие к избирательному процессу. Кроме того, директор Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ заявил, что ему очень жаль, что турецкое правительство осудило отчет ОБСЕ по референдуму.

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По результатам прошедшего на днях референдума в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган получит расширенные полномочия. Теперь он сам будет назначать вице-премьеров (должность премьер-министра будет упразднена), судей Конституционного суда и членов Верховного совета судей и прокуроров, распускать парламент, а также вводить чрезвычайное положение.

Сам Эрдоган благодаря поправкам в основной закон сможет оставаться у власти до 2029 года.

По предварительным данным, поправки набрали 51,2% голосов, что на 1,25 млн больше, чем у противников конституционной реформы.

Турецкая оппозиция заявила, что собирается оспорить итоги прошедшего в стране референдума, так как зафиксированы многочисленные нарушения. По данным республиканской народной партии, около 2,5 млн бюллетеней заполнены неправильно, а фальсификация результатов составляет 3-4%.

Миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ также заявила, что проведение конституционного референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы.

В ответ Эрдоган порекомендовал наблюдателям из миссии ОБСЕ «знать свое место».

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