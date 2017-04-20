В Праге совершил экстренную посадку самолет Eurowings

Из-за задымления в Праге экстренно сел самолет Аirbus немецкой компании Eurowings. Лайнер выполнял рейс Ганновер-Вена, сообщает французская радиостанция Europe1, ссылаясь на пресс-секретаря аэропорта.

Аварийную посадку в аэропорту Вацлава Гавела в Праге самолет совершил из-за обнаружения дыма в грузовом отсеке. На момент посадки в аэропорту самолет ждали экстренные службы и медики.

Задымление в багажном отсеке потушили, его причины выясняются.

Реклама

После посадки пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Однако из-за экстренной ситуации в аэропорту ограничили движение самолетов, некоторым рейсам отказали в посадке в Праге.