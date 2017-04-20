В Праге совершил экстренную посадку самолет Eurowings

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Из-за задымления в Праге экстренно сел самолет Аirbus немецкой компании Eurowings. Лайнер выполнял рейс Ганновер-Вена, сообщает французская радиостанция Europe1, ссылаясь на пресс-секретаря аэропорта.

Аварийную посадку в аэропорту Вацлава Гавела в Праге самолет совершил из-за обнаружения дыма в грузовом отсеке. На момент посадки в аэропорту самолет ждали экстренные службы и медики.

Задымление в багажном отсеке потушили, его причины выясняются.

Реклама

После посадки пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Однако из-за экстренной ситуации в аэропорту ограничили движение самолетов, некоторым рейсам отказали в посадке в Праге.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 890999 EUR

reklama.vesti.lv

Pre-Party «Евровидения» в Риге посетили иностранные звезды Showbiz

Pre-Party «Евровидения» в Риге посетили иностранные звезды

ФОТО: 11 свежих образов Пэрис Хилтон этой весной Wo&Men

ФОТО: 11 свежих образов Пэрис Хилтон этой весной

Николай Караченцов попал в больницу с подозрением на рак Showbiz

Николай Караченцов попал в больницу с подозрением на рак

ФОТО: Как выпавшие в душе волосы могут стать искусством Showbiz

ФОТО: Как выпавшие в душе волосы могут стать искусством

Гламурные авто и красочные наряды на фестивале в Лас-Вегасе Hi-Tech

Гламурные авто и красочные наряды на фестивале в Лас-Вегасе

Авиация

За рубежом

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BIZNESA ASISTENTS/-E
BIZNESA ASISTENTS/-E
SALES ADVISORS TEAM
SALES ADVISORS TEAM
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 