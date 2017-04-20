Трамп и Эрдоган согласовали дату встречи

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп встретятся 16—17 мая. Об этом заявил главу турецкого государства в интервью телеканалу A News.

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По его словам, на 15—16 мая у него запланирован визит в Китай, откуда он отбудет в США.

Лидер Турции выразил убежденность в том, что его визит в США окажется «продуктивным и своевременным». Он также добавил, что одной из задач на перспективу является увеличение товарооборота c США до уровня $50 млрд.

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Ранее президент США в телефонном разговоре с турецким коллегой пообещал тесно сотрудничать с ним в Сирии и Ираке.

Также американский лидер заверил, что будет помогать Анкаре в борьбе с курдскими военизированными формированиями. «Я ценю нашу дружбу. Есть масса важных дел, которые мы должны осуществить вместе», — цитировало Reuters слова Трампа.

Накануне пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме по конституции. Кроме того, стороны заявили о необходимости привлечь президента Сирии Башара Асада к ответственности после инцидента с химоружием в Идлибе.

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