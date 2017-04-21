Глава Европарламента заявил, что Brexit можно отменить

Антонио Таяни
 

Антонио Таяни. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил в интервью Guardian, что процессу выхода Великобритании из ЕС можно дать задний ход, если на предстоящих досрочных парламентских выборах британцы выберут новое правительство.

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«Если Великобритания после выборов захочет отозвать (статью 50), процедура будет очень простой», − отметил политик.

Он также добавил, что приветствовал бы решение о прекращении выхода Британии из ЕС.

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«Если Великобритания захотела бы остаться, это было бы на пользу всем. Я был бы очень рад»,

− подчеркнул Таяни.

Ранее сообщалось, что парламент Великобритании поддержал предложение премьер-министра страны Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы 8 июня.

Мэй объяснила решение о досрочных выборах необходимостью формирования сильного руководства в стране в связи с Brexit.

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