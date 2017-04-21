Глава Европарламента заявил, что Brexit можно отменить

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил в интервью Guardian, что процессу выхода Великобритании из ЕС можно дать задний ход, если на предстоящих досрочных парламентских выборах британцы выберут новое правительство.

«Если Великобритания после выборов захочет отозвать (статью 50), процедура будет очень простой», − отметил политик.

Он также добавил, что приветствовал бы решение о прекращении выхода Британии из ЕС.

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«Если Великобритания захотела бы остаться, это было бы на пользу всем. Я был бы очень рад»,

− подчеркнул Таяни.

Ранее сообщалось, что парламент Великобритании поддержал предложение премьер-министра страны Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы 8 июня.

Мэй объяснила решение о досрочных выборах необходимостью формирования сильного руководства в стране в связи с Brexit.

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