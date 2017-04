Предвыборный теракт в Париже: установлена личность стрелка

В пропагандистском журнале террористов Amaq стрелка называют Абу Юсуфом аль-Бельжики (то есть Бельгийцем), сообщает в Twitter основатель мониторинговой группы SITE Рита Кац.

Известно, что во Францию он приехал на поезде из Бельгии, как и его возможный сообщник,

объявленный в розыск. В результате теракта в центре столицы Франции за два дня до президентских выборов убит один полицейский, еще двое получили ранения.

Обозреватель Майкл Хоровиц предполагает, что столь быстрое утверждение ИГ об ответственности за стрельбу может свидетельствовать о том, что атака была не просто вдохновлена, а организована террористами. То же предположение сделала и Рита Кац: по ее мнению, ИГ знало об атаке заранее.

Прокуратура Франции в ночь на пятницу заявила, что личность стрелка установлена, но имени его правоохранители называть не стали в связи с розыском предполагаемых сообщников.

