Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России.

Как стало известно, лидером рейтинга стала супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние оценивается в $1 млрд.

Елена Батурина. Фото: REUTERS/Scanpix

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На второй строчке рейтинга оказалась бывшая жена председателя футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева – $600 млн.

Третье место в текущем году заняла владелица группы S7 Наталия Филева с состоянием в $190 млн.

Ранее в Forbes назвали богатейших россиян.