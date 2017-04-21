Forbes назвал самых богатых женщин России

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России.

Как стало известно, лидером рейтинга стала супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние оценивается в $1 млрд.

Елена БатуринаЕлена Батурина. Фото: REUTERS/Scanpix

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На второй строчке рейтинга оказалась бывшая жена председателя футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева – $600 млн.

Третье место в текущем году заняла владелица группы S7 Наталия Филева с состоянием в $190 млн.

Ранее в Forbes назвали богатейших россиян.


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