Срочно собирайте чемодан и улетайте в Узбекистан!

 

Фото: Flickr / David Stanley, Mon Œil, Jean-Pierre Dalbéra Follow

Виктория Пушкеле


Узбекистан только начинает завоёвывать популярность у европейских туристов. Однако тёплая восточная страна с неповторимым колоритом готова в любую минуту гостеприимно распахнуть двери перед каждым своим гостем. Русский TVNET, побывав на родине плова, готов поделиться своими впечатлениями. Мы собрали для вас 8 веских причин начать собирать чемодан прямо сейчас.

Восток light

Если вы хотите почувствовать колорит Востока, но при этом жить в комфортных условиях, Узбекистан - обязательное место для вашего посещения.

Фото: Русский TVNET



Выйдя из кондиционированной гостинице в центре Бухары,

вы можете оказаться в настоящей восточной сказке, в которой местные ездят на ослах, на центральных улицах пекут самсу, воздух пропитан запахом приправ и ароматного чая.

В то же время здесь есть вполне себе привычные нам магазины, продукты в которых стоят значительно дешевле чем в Европе.

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Фото: Русский TVNET

Ташкееент! Да, это о погоде!

Вы наверняка хоть раз в жизни употребляли выражение «Ташкент», описывая невыносимую жару. Так вот, ваш «Ташкент» - это ничто по сравнению с Ташкентом реальным.

Несмотря на то, что меня Узбекистан встретил хмурым небом, в один из дней мне удалось насладиться ярким узбекским солнцем. В Узбекистане резко континентальный климат. По словам местных, каждый год в один месяц лета жизнь в стране практически останавливается - местные не выходят из дома или стараются хотя бы избегать прямых солнечных лучше. Несмотря на порой невыносимую жару, такая погода там переносится намного легче чем у нас в Латвии. Кроме того, все помещения и транспорт оснащены мощными кондиционерами, которые не дадут вам перегреться.

Кстати, один молодой человек, с которым я разговорилась в Бухаре, был шокирован тем, что европейки посещают солярии для искусственного загара.

«Солярии, шмолярии, да ещё и за деньги! Приезжайте к нам и загорайте бесплатно!»,

- так могла бы звучать реклама Узбекистана, если бы её писал мой собеседник.

Вы получите европейский сервис за меньшие деньги

Не совсем европейский, конечно. Но невооруженным глазом заметно, что именно сейчас в сфере гостеприимства этой страны происходят большие перемены - любое уважающее себя заведение делает все возможное, чтобы обеспечить гостям самый лучший сервис.

Гуляем и не в чем себе не отказываем!

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Однако этот сервис не такой топорный и доведённый до автоматизма.

В сочетании с врождённой узбекской харизмой и гостеприимством это выглядит очаровательно.

И да, будьте уверены - это та страна, где вам обязательно пойдут навстречу!

Фото: Русский TVNET



Здесь безопасно!

Как местные жители, так и туристы, которые неоднократно бывали в стране, в один голос говорят - в Узбекистане безопасно. Даже гуляя в позднее время по самым неоживленным улицам риск попасть в неприятности здесь минимален.

Фото: Русский TVNET

У гостиниц и таких стратегически важных объектов как, например, центральный вокзал установлены металлодетекторы и дежурят полицейские.

У входа в метро они проверяют ваши личные вещи и сумки, и даже могут попросить предъявить документы. Однако все эти манипуляции происходят в очень дружелюбной форме, что позволяет действительно почувствовать себя в безопасности.

Фото: Русский TVNET

Кстати, несмотря на хаотичное дорожное движение и тотальное игнорирование некоторых правил дорожного движения, за все время, проведённое в Узбекистане, я не увидела ни одной аварии.

Одна из главных достопримечательностей столица - ташкентский метрополитен!

Очень чистое метро с соверменными таймерами, которые показывают, через сколько прибудет поезд. Для нас, привыкших к высокой оплате за проезд, проезд в подземке обойдется очень дешево - 1200 узбекских сумов, а это около 17 центов по чёрному курсу!

станция "Космонавтлар" #метро#ташкент#tashkentmetro

A post shared by УП "Ташкентский Метрополитен" (@tashkent_metro) on

На меня неизгладимое впечатление произвела станция «Коспонавтлар», которую очень хотелось фотографировать, но, после того, как полицейский погрозил мне пальчиком, я не решилась достать телефон из своего кармана. Фотграфировать в метро запрещено. В целях безопасности.

Фото: Русский TVNET

Но, имейте ввиду - некоторые ветки закрываются ровно в 23 часа, поэтому, если вы загуляли по вечернему Ташкенту, есть риск спустится в метроплитен уже после его закрытия.

Тогда Вам придётся ловить такси или попутку на улице. Кстати, по словам местных, здесь «таксуют» практически все водители. Ездить с ними дешёво и, главное, безопасно.

В Узбекистане невероятная еда!

Если вы так же как и я узнаете любую страну через дегустацию местной кухни, Узбекистан должен стать точкой, которая обведена жирной красной линией в карте направлений вашего гастрономического тура.

Басма, гумма, димлама, долма, голубцы, кабоб, ковурдок, катыкли, лагман, манты, мастава, мошкичири, машхурда, нарын, самса, угра, чалоп, чучвара, шавля, шурпа, ханум, и конечно же плов. Даже нет, - ПЛОВ! Его, кстати, можно увезти с собой в Латвию. Настоящий ташкентский плов продаётся в консервах практически в любом местном супермаркете.

Фото: Русский TVNET

Порции здесь огромные, продукты свежие, имеющий особенный яркий вкус. Дегустируя местную кухню вам не стоит переживать за фигуру - оказывается, узбекская кухня имеет богатые традиции диетического питания. Многие блюда такие как: плов, манты, самса, шурпа — могут быть приготовлены как в классическом, так и в диетическом варианте.

В горы!

Излюбленным местом для проведения выходных для каждого жителя Ташкента являются горы.

Местная молодежь рассказывает, что может сорваться в горы даже в разгар вечеринки, ведь дорога в один конец занимает меньше часа.

Расслабьтесь и почувствуйте себя гостем!

Даже самый замкнутый в себе интроверт будет в восторге от гостеприимства местных. Повышенное внимание к гостю и забота о нём - это неписанное правило страны. Холодные европейцы, как правило, сначала ищут в этом подвох, но так и не находят. Поэтому просто расслабьтесь и почувствуйте себя гостем, возможно, самой тёплой во всех пониманиях этого слова страны!

Кстати, два раза в неделю из Риги в Ташкент летает самолёт авиалинии Uzbekistan Airlines. Стоимость перелёта в один конец составляет около 270 евро. Также не стоит забывать об оформлении визы, которая стоит около 55 евро за 7 дней.

И помните, Узбекистан - это страна, куда нужно приезжать с солнцезащитным кремом, открытым сердцем и пустым желудком.

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