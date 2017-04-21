Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе купила новый дом, находясь под арестом

Президент Южной Кореи Пак Кын Хэ
 

Президент Южной Кореи Пак Кын Хэ. Фото: REUTERS/Scanpix

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, арестованная в прошлом месяце по подозрению в коррупции, продала свой дом и купила новый.

Напомним, суд арестовал отстраненную от власти Пак Кын Хе из-за опесений, что бывшая глава государства может скрыть важные улики, указывающие на ее соучастие в коррупционной деятельности своей ближайшей подруги Чхве Сун Силь, арестованной осенью прошлого года. Она содержится в камере предварительного заключения в пригороде Сеула.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на южнокорейские СМИ, Пак Кын Хе, не выходя на свободу, продала свой двухэтажный особняк в микрорайоне Самсон на юге столицы и купила новый дом в микрорайоне Нэгок ближе к окраине. Эта информация подтверждается данными базы данных по регистрации недвижимости.

Реклама

Пак жила в доме в районе Самсон до своего президентства и вернулась в него после вынужденной отставки. Возле особняка постоянно проходили пикеты, беспокоившие как соседей, так и родителей учеников соседней школы.

Источники в окружении экс-президента сообщили, что дом сильно обветшал и нуждается в ремонте, а новый особняк расположен в более спокойном и зеленом районе, где пикеты будут менее заметными. Переезд запланирован на следующую неделю. Стоимость и планировка нового дома Пак Кын Хе не раскрываются.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 58000 EUR

reklama.vesti.lv

Макияж по гороскопу: образы для всех знаков Зодиака Wo&Men

Макияж по гороскопу: образы для всех знаков Зодиака

Как Латвия запускала ракету в космос Hi-Tech

Как Латвия запускала ракету в космос

«Корсетные» косички — новый тренд, который вам точно понравится Wo&Men

«Корсетные» косички — новый тренд, который вам точно понравится

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление в Showbiz

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление в

ФОТО: Красота Нью-Йоркского международного автосалона Hi-Tech

ФОТО: Красота Нью-Йоркского международного автосалона

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
BIROJA VADĪTĀJS/-A
BIROJA VADĪTĀJS/-A
BIZNESA ANALĪTIĶI
BIZNESA ANALĪTIĶI
BUSINESS ANALYST
BUSINESS ANALYST
http://alkoutlet.lv

Темы

 