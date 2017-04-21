Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе купила новый дом, находясь под арестом

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, арестованная в прошлом месяце по подозрению в коррупции, продала свой дом и купила новый.

Напомним, суд арестовал отстраненную от власти Пак Кын Хе из-за опесений, что бывшая глава государства может скрыть важные улики, указывающие на ее соучастие в коррупционной деятельности своей ближайшей подруги Чхве Сун Силь, арестованной осенью прошлого года. Она содержится в камере предварительного заключения в пригороде Сеула.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на южнокорейские СМИ, Пак Кын Хе, не выходя на свободу, продала свой двухэтажный особняк в микрорайоне Самсон на юге столицы и купила новый дом в микрорайоне Нэгок ближе к окраине. Эта информация подтверждается данными базы данных по регистрации недвижимости.

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Пак жила в доме в районе Самсон до своего президентства и вернулась в него после вынужденной отставки. Возле особняка постоянно проходили пикеты, беспокоившие как соседей, так и родителей учеников соседней школы.

Источники в окружении экс-президента сообщили, что дом сильно обветшал и нуждается в ремонте, а новый особняк расположен в более спокойном и зеленом районе, где пикеты будут менее заметными. Переезд запланирован на следующую неделю. Стоимость и планировка нового дома Пак Кын Хе не раскрываются.