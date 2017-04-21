 

Фото: REUTERS/Scanpix

Против России могут ввести дополнительные санкции, если она откажется выполнять окончательное решение Международного суда ООН. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, информирует пресс-служба главы государства в пятницу, 21 апреля.

«По моему убеждению, также уникальность этой ситуации в том, что когда будет принято решение Международного суда ООН, оно не требует никакого дополнительного голосования – ни Генеральной ассамблеи ООН, ни Совета безопасности ООН», – заявил Порошенко.

По его словам, это решение прямого действия: оно должно выполняться любым государством-членом ООН и за его невыполнение будут предусмотрены санкции, которые «больно ударят по любому государству, которое решится игнорировать данное решение».

Реклама

Видео

Порошенко подчеркнул, что в данный момент необходимо наилучшим образом представить в суде позицию государства Украина и определить государство-агрессора.

Он отметил, что Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей. Таким образом это делает государство стороной Минских соглашений, а не посредником, как Россия раньше себя представляла.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Земля
Земля, Gauja, 46670 EUR
Дом
Дом, Saulkrasti, 175000 EUR

reklama.vesti.lv

Как Латвия запускала ракету в космос Hi-Tech

Как Латвия запускала ракету в космос

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины Showbiz

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины

Гламурные авто и красочные наряды на фестивале в Лас-Вегасе Hi-Tech

Гламурные авто и красочные наряды на фестивале в Лас-Вегасе

«Корсетные» косички — новый тренд, который вам точно понравится Wo&Men

«Корсетные» косички — новый тренд, который вам точно понравится

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление в Showbiz

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление в

Украина

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 