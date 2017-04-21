Найдено самое страшное отделение «Почты России»

 

Фото: Vitaly Nevar/TASS/Scanpix

В Воронеже отделение «Почты России» работает в полуразвалившемся и уже заброшенном здании. Житель Воронежа Роман Романцов опубликовал ролик, на котором видно, что в здании уже выставлены дверные и оконные рамы, оно фактически разрушено.

«То, что там за фасадом, даже не снимаю — там совсем ужас. Вот такая «Почта России», в развалинах. И здесь нам предлагают хранить свои сбережения, получать пенсии, приходить сюда инвалидам и мамам с детьми», — возмущается горожанин.

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Как сообщил Романцов TJournal, дом уже пять месяцев как определили под снос, и жильцы съехали. Это здание и еще около 20 близлежащих попали под программу переселения людей из ветхого и аварийного жилья в начале 2015 года, так как квартал уже очень старый.

В пресс-службе «Почты России» пообещали, что уже 25 апреля сотрудники прекратят свою работу и переедут в другое здание.


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