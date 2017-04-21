В США пассажир избил пилота за «занятое место»

 

Фото: Скриншот видео

В аэропорту Канзас-Сити в штате Миссури пассажир напал на пилота после конфликта, начавшегося на борту лайнера. Об этом сообщает KMBC 9 News.

Еще по этой теме

Данный инцидент произошел 12 апреля. Эдвард Фостер набросился на пилота, летевшего вместе с ним рейсом авиакомпании American Airlines в качестве пассажира из Далласа (Техас).

Фостер настиг летчика, личность которого не раскрывается, на выходе из воздушной гавани. Он схватил его и попытался уронить, а также толкнул два раза. Пилот бросился к выходу, а 49-летний пассажир продолжил его преследовать.

Реклама

Пострадавший вначале отказался подавать заявление в полицию, но потом передумал.

В ходе расследования Фостер рассказал, что пилот якобы занимал слишком много места в самолете и проявлял к нему неуважение.

В итоге нарушителя обвинили в умышленном нанесении телесных повреждений.

Оказалось, что пилот получил травмы ног и синяки на предплечье.

Еще по этой теме
United Airlines потеряла почти $800 млн после скандала с пассажиром

United Airlines потеряла почти $800 млн после скандала с пассажиром

United Airlines вернет деньги за билеты пассажирам скандального рейса

United Airlines вернет деньги за билеты пассажирам скандального рейса

Новый скандал с United Airlines: пассажира ужалил скорпион

Новый скандал с United Airlines: пассажира ужалил скорпион


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekava, 180000 EUR
Земля
Земля, Cēsis, 18000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR

reklama.vesti.lv

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины Showbiz

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины

ФОТО: Красота Нью-Йоркского международного автосалона Hi-Tech

ФОТО: Красота Нью-Йоркского международного автосалона

В Риге открывается выставка «Тайны Востока. Западная мода и Кита Wo&Men

В Риге открывается выставка «Тайны Востока. Западная мода и Кита

Гламурные авто и красочные наряды на фестивале в Лас-Вегасе Hi-Tech

Гламурные авто и красочные наряды на фестивале в Лас-Вегасе

Как Латвия запускала ракету в космос Hi-Tech

Как Латвия запускала ракету в космос

Авиация

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
GRĀMATVEDI
GRĀMATVEDI
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 