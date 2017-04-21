В ЮАР автобус столкнулся с грузовиком, 20 детей погибли

Недалеко от столицы ЮАР Претории школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли 20 детей, передает Би-Би-Си со ссылкой на местные экстренные службы.

Инцидент произошел в пятницу в 70 километрах от столицы ЮАР.

«Была подтверждена гибель 20 детей», — сообщил агентству представитель скорой помощи Рассел Мейринг.

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«Сотрудники скорой помощи приехали на место, где уже находились пожарные службы. Они уже потушили горевший автомобиль, который лежал на боку», — добавил Мейринг.

Многие дети не смогли выбраться из автобуса и погибли на месте. Несколько детей получили ранения и были госпитализированы, их число не сообщается. Дальнейшие подробности не сообщаются. По данным агентства Рейтер, в загоревшемся от столкновения автобусе находилось 20 детей.

Причина ДТП пока не известна.