В ЮАР автобус столкнулся с грузовиком, 20 детей погибли

Скорая помощь в ЮАР
 

Скорая помощь в ЮАР. Фото: AP/Scanpix

Недалеко от столицы ЮАР Претории школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли 20 детей, передает Би-Би-Си со ссылкой на местные экстренные службы.

Инцидент произошел в пятницу в 70 километрах от столицы ЮАР.

«Была подтверждена гибель 20 детей», — сообщил агентству представитель скорой помощи Рассел Мейринг.

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«Сотрудники скорой помощи приехали на место, где уже находились пожарные службы. Они уже потушили горевший автомобиль, который лежал на боку», — добавил Мейринг.

Многие дети не смогли выбраться из автобуса и погибли на месте. Несколько детей получили ранения и были госпитализированы, их число не сообщается. Дальнейшие подробности не сообщаются. По данным агентства Рейтер, в загоревшемся от столкновения автобусе находилось 20 детей.

Причина ДТП пока не известна.


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