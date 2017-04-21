Лукашенко о контроле за ценами в стране: не слушайте МВФ

 

Фото: AP/Scanpix

Контроль за ценами в Белоруссии будет продолжен, заявил президент Александр Лукашенко.

«Мы создали специальное министерство торговли и антимонопольного регулирования, в обязанности которого вменили мониторинг цен на потребительском рынке. Но контролировать цены должны все, чтобы не допустить необоснованного роста. Тем более работает «горячая линия» по этому поводу, куда может обратиться любой человек, и мы должны отреагировать на любое замечание граждан», - цитирует «Интерфакс» ежегодное послание к белорусскому народу и Национальному собранию, прозвучавшее в пятницу в Минске.

Обратившись к министру торговли и антимонопольного регулирования, глава государства подчеркнул, что главная задача ведомства - ценообразование, «а не ориентация на конкуренцию».

Реклама

«Вы это умеете и должны делать. И никакие реформаторы и МВФ вам не указ. Контролируйте ценообразование»,

- потребовал Лукашенко.

В пример президент привел сахар, который, по его словам, подорожал на 25%. «И это несмотря на то, что производителям платят хорошо, а сахарная свекла - одна из самых рентабельных культур в сельском хозяйстве», - обратил внимание Лукашенко.

«Мы все, что производим, продаем, и даже по экспорту. Так почему подскочили цены? А вы говорите о какой-то конкуренции. Иллюзия! - продолжил президент. - Мы уже подняли цены на сахар, по-моему, выше, чем в России. Где продавать будем?»

Лукашенко также сообщил, что рассчитывает на чиновников в сфере контроля над ценами.

«Не слушайте никого, кто будет убеждать вас в необходимости либерализации»,

- предупредил президент.

«Либерализация хороша для того, кто сегодня не имеет проблем и у кого в кармане хорошие деньги. А у нас миллионы людей, которые сегодня много денег не имеют», - резюмировал Лукашенко.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 122000 EUR

reklama.vesti.lv

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины Showbiz

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины

Поклонники недоумевают: что случилось с фигурой Евы Лонгории? Showbiz

Поклонники недоумевают: что случилось с фигурой Евы Лонгории?

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление Showbiz

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление

Корабль «Союз МС-04» запустили к МКС Hi-Tech

Корабль «Союз МС-04» запустили к МКС

Медики назвали продукт, который поможет защитить зубы от кариеса Wo&Men

Медики назвали продукт, который поможет защитить зубы от кариеса

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
PRESES SEKRETĀRU/-I
PRESES SEKRETĀRU/-I
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 