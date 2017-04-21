Лукашенко о контроле за ценами в стране: не слушайте МВФ

Контроль за ценами в Белоруссии будет продолжен, заявил президент Александр Лукашенко.

«Мы создали специальное министерство торговли и антимонопольного регулирования, в обязанности которого вменили мониторинг цен на потребительском рынке. Но контролировать цены должны все, чтобы не допустить необоснованного роста. Тем более работает «горячая линия» по этому поводу, куда может обратиться любой человек, и мы должны отреагировать на любое замечание граждан», - цитирует «Интерфакс» ежегодное послание к белорусскому народу и Национальному собранию, прозвучавшее в пятницу в Минске.

Обратившись к министру торговли и антимонопольного регулирования, глава государства подчеркнул, что главная задача ведомства - ценообразование, «а не ориентация на конкуренцию».

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«Вы это умеете и должны делать. И никакие реформаторы и МВФ вам не указ. Контролируйте ценообразование»,

- потребовал Лукашенко.

В пример президент привел сахар, который, по его словам, подорожал на 25%. «И это несмотря на то, что производителям платят хорошо, а сахарная свекла - одна из самых рентабельных культур в сельском хозяйстве», - обратил внимание Лукашенко.

«Мы все, что производим, продаем, и даже по экспорту. Так почему подскочили цены? А вы говорите о какой-то конкуренции. Иллюзия! - продолжил президент. - Мы уже подняли цены на сахар, по-моему, выше, чем в России. Где продавать будем?»

Лукашенко также сообщил, что рассчитывает на чиновников в сфере контроля над ценами.

«Не слушайте никого, кто будет убеждать вас в необходимости либерализации»,

- предупредил президент.

«Либерализация хороша для того, кто сегодня не имеет проблем и у кого в кармане хорошие деньги. А у нас миллионы людей, которые сегодня много денег не имеют», - резюмировал Лукашенко.