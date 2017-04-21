Предполагаемого петербургского террориста лишили гражданства РФ

Решение о приеме в гражданство уроженца КиргизииАкбаржона Джалилова, который считается исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, отменено.

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Как сообщается на сайте МВД РФ, Смольнинский районный суд Петербурга установил, что отец предполагаемого террориста Акрама Джалилова к заявлению о приеме в гражданство РФ приложил документы, которые содержат ложные сведения.

В связи с этим главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области решением от 20 апреля 2017 года отменило решение регионального управления ФМС от 18 июня 2009 года о приеме в гражданство РФ Акрама Джалилова. Как следствие, сообщается на сайте МВД, лишен гражданства и сам Акбаржон Джалилов.







































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Ранее в пятницу в больнице Санкт-Петербурга скончалась еще одна женщина, пострадавшая во время теракта в метро. Таким образом,

число погибших при взрыве достигло 15 человек, не считая террориста-смертника.

В стационарах находятся 23 пострадавших, из них в состоянии средней тяжести - четверо, 19 - в удовлетворительном состоянии, на амбулаторном лечении - 58 человек, отметила Митянина.

3 апреля прогремел взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Следователи установили, что виновным в теракте является 22-летний смертник Акбаржон Джалилов. После бесед с его родственниками в киргизском городе Ош выяснилось, что мужчина работал в России с 2011 года. В последний раз он приезжал на родину в феврале 2017 года.

Родственники и знакомые Джалилова рассказали, что не заметили за ним особой религиозности

- во время визита в Ош он даже не посещал мечеть. При этом в 2015-2016 годах предполагаемый террорист прервал традицию проводить отпуск в родном городе в Киргизии, сказав родным, что «служил в российской армии». Джалилов, по словам его брата, планировал на родине построить дом и найти жену.

Еще одно неразорвавшееся устройство, в три раза мощнее первого, было найдено на станции метро «Площадь Восстания» и вовремя обезврежено. В результате взрыва погибли 15 человек, не включая самого смертника, и около 50 пассажиров были ранены.

7 апреля были арестованы восемь подозреваемых по уголовному делу о теракте.

Шестеро из них были задержаны в Петербурге, еще двое - в Москве: это Содик Ортиков, Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов и Шохиста Каримова.











































































Aizvērt Взрыв в метро Санкт-Петербурга Reuters/Scanpix twitter.com twitter.com twitter.com AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix







17 апреля ФСБ РФ сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня.

19 апреля ФСБ РФ сообщила, что по делу о теракте в поселке Московский (Новая Москва) задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова - Акрам Азимов, 1988 года рождения.

Аброр и Акрам Азимовы являются уроженцами юга Киргизии, этническими узбеками, в 2013 году получили гражданство России. Акрам Азимов стал десятым фигурантом дела о теракте в метро Северной столицы.

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