Пентагон: Угрозы Северной Кореи - пустые

Глава Пентагона Джеймс Мэттис
 

Глава Пентагона Джеймс Мэттис. Фото: AP/Scanpix

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что недавние заявления Северной Кореи - провокационные, но они пустые, поэтому им не следует верить, передает Reuters.

Еще по этой теме

«Что касается последних заявлений Северной Кореи, я думаю, мы все уже привыкли к ним, их угрозы не подтверждаются», - сказал он на пресс-конференции в Тель-Авиве Маттис.

Напомним, в последнее время КНДР постоянно грозит США превентативным ударом и даже ядерным.

Реклама
Еще по этой теме
КНДР на параде впервые показала ракеты для подводных лодок

КНДР на параде впервые показала ракеты для подводных лодок

В КНДР заявили о зеркальных мерах на удар США

В КНДР заявили о зеркальных мерах на удар США

NBC News: США готовы ударить «Томагавками» по КНДР

NBC News: США готовы ударить «Томагавками» по КНДР


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Cēsis, 18000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68000 EUR

reklama.vesti.lv

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины Showbiz

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины

Стиль Кейт Миддлтон: от джинсов с кедами до костюма от Armani Wo&Men

Стиль Кейт Миддлтон: от джинсов с кедами до костюма от Armani

Медики назвали продукт, который поможет защитить зубы от кариеса Wo&Men

Медики назвали продукт, который поможет защитить зубы от кариеса

Участница шоу «Дом-2» шокировала анорексичным фото Showbiz

Участница шоу «Дом-2» шокировала анорексичным фото

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление Showbiz

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление

КНДР

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 