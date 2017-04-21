Пентагон: Угрозы Северной Кореи - пустые

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что недавние заявления Северной Кореи - провокационные, но они пустые, поэтому им не следует верить, передает Reuters.
- В КНДР показали видео с имитацией ракетного удара по США 19 апреля 2017 г.
- В КНДР заявили, что будут проводить ракетные испытания каждую неделю 17 апреля 2017 г.
«Что касается последних заявлений Северной Кореи, я думаю, мы все уже привыкли к ним, их угрозы не подтверждаются», - сказал он на пресс-конференции в Тель-Авиве Маттис.
Напомним, в последнее время КНДР постоянно грозит США превентативным ударом и даже ядерным.