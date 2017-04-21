В Тихом океане рухнул истребитель ВВС США

В море Сулавеси у берегов Юго-Восточной Азии потерпел крушение палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet с авианосца «Карл Винсон».

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По данным пресс-службы Седьмого флота ВМС США, самолет из второй палубной эскадрильи разбился на подлете к авианосцу.

Пилот не пострадал, так как благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет. Проводится расследование инцидента.

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Отмечается, что авианосная группа во главе с «Карлом Винсоном» направляется к Корейскому полуострову на фоне серьезной напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР.

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