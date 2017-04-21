Власти США снова оштрафовали Deutsche Bank

Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 156,6 млн долларов, говорится в сообщении ФРС. В частности, крупнейший немецкий банк оштрафован за «небезопасные практики на внешних валютных рынках», сообщает «Интерфакс».

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Это далеко не первый штраф, который Deutsche Bank получает в США. В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 млн долларов из-за манипуляций с процентными ставками.

Ранее банк была оштрафован на 425 млн за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. Еще один крупный штраф - около 200 млн долларов - может быть наложен Великобританией по тому же обвинению.

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Регуляторы в обеих странах решили, что через подразделения крупнейшего коммерческого банка Германии отмыто порядка 10 млрд долларов в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. В течение нескольких лет у банка были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы, но руководство проигнорировало их.

Убыток Deutsche Bank по итогам 2016 года составил 1,4 млрд евро. Причиной убытков, в частности, стали обвинения в незаконных махинациях с ипотечными бумагами в США, в результате чего Deutsche Bank согласился на выплату 7,2 млрд евро в качестве штрафов и компенсаций.





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