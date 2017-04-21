Асад: Сирия договаривается с Россией о новых поставках оружия

Башар Асад
 

Башар Асад. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что страна ведет переговоры с Россией о новых поставках вооружений, включая средства ПВО.

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«Да, это всегда имеет место — до войны и во время нее», — ответил он на вопрос о переговорах относительно покупки новых систем ПВО. При этом Асад подчеркнул, что Сирия заинтересована в системах ПВО последнего поколения.

По его словам, подобные переговоры являются частью ежедневных отношений между министерствами обороны РФ и Сирии, так как Дамаску необходимо больше вооружений после войны и из-за их расходования.

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«Обычно мы всегда проявляем интерес к последнему поколению любой системы, но это зависит от их наличия, от политики поставщика — в данном случае РФ, от цен», — сказал он.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию, озвученную сирийским лидером.

«Нет, я это никак не комментирую», — ответил он на вопрос о возможных поставках ПВО в Сирию.

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