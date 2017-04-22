Трамп анонсировал «важное объявление»

Президент США Дональд Трамп заявил, что 26 апреля намерен сделать важное объявление относительно налоговой реформы, работа над которой, по его словам, идет уже продолжительное время. Как передает в пятницу, 21 апреля, ТАСС, об этом он сообщил в ходе подписания исполнительных указов в здании американского Минфина.

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«В среду у нас будет важное объявление насчет налоговой реформы. Процесс идет уже давно, но формально он начнется в среду», — отметил американский лидер.

Подробностей о сути налоговой реформы не приводится.

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Ранее в интервью Associated Press американский лидер пообещал

реализовать в Соединенных Штатах «масштабное» и «самое значительное» сокращение налогов как для граждан, так и для бизнеса.

18 апреля Дональд Трамп подписал указ «Покупай американское и нанимай американцев», призванный защитить национальный рынок труда и стимулировать покупку выпущенных в стране товаров.

15 апреля в Нью-Йорке около пяти тысяч человек приняли участие в так называемом «Налоговом марше», призванном привлечь внимание к отказу главы государства публиковать свою налоговую декларацию. По данным организаторов, протест в этом городе стал одной из более 150 прошедших в стране и за ее пределами аналогичных акций.

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