Трамп анонсировал «важное объявление»

 

Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил, что 26 апреля намерен сделать важное объявление относительно налоговой реформы, работа над которой, по его словам, идет уже продолжительное время. Как передает в пятницу, 21 апреля, ТАСС, об этом он сообщил в ходе подписания исполнительных указов в здании американского Минфина.

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«В среду у нас будет важное объявление насчет налоговой реформы. Процесс идет уже давно, но формально он начнется в среду», — отметил американский лидер.

Подробностей о сути налоговой реформы не приводится.

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Ранее в интервью Associated Press американский лидер пообещал

реализовать в Соединенных Штатах «масштабное» и «самое значительное» сокращение налогов как для граждан, так и для бизнеса.

18 апреля Дональд Трамп подписал указ «Покупай американское и нанимай американцев», призванный защитить национальный рынок труда и стимулировать покупку выпущенных в стране товаров.

15 апреля в Нью-Йорке около пяти тысяч человек приняли участие в так называемом «Налоговом марше», призванном привлечь внимание к отказу главы государства публиковать свою налоговую декларацию. По данным организаторов, протест в этом городе стал одной из более 150 прошедших в стране и за ее пределами аналогичных акций.

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