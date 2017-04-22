Ведущий Первого канала принес украинскому гостю ведро с «фекалиями»

В эфире общественно-политического шоу «Первая студия» на Первом канале ведущий Артем Шейнин вынес в студию для украинского блогера Сергея Запорожского ведро с наклейкой «г**но». Инцидент произошел в эфире в четверг, 20 апреля.

Шейнин указал украинскому блогеру на аккаунт в Twitter под названием «Бандеровский футбол», в котором некто от лица Запорожского пообещал съесть ведро экскрементов в случае, если до конца 2016 года территория Крыма останется в составе России.

Выполнение обещания было назначено на 1 января 2017 года, но не состоялось. Ведущий вынес в студию эмалированное ведро, надпись на котором намекала на его содержимое. Перформанс произошел на 57-й минуте шоу.

Реклама

Видео

Блогер растерялся и пытался объяснить, что пишет в соцсетях исключительно в своих официальных аккаунтах и под собственным именем. Это не остановило Шейнина, и он ненадолго поставил ведро рядом с гостем.

После обмена репликами с другими собеседниками в студии ведущий все же уточнил, что в ведре находятся шоколадные конфеты. При этом Шейнин сокрушался, что пришлось прибегнуть к символическому изображению экскрементов, а не использовать натуральные.

В воскресенье, 16 апреля, украинский политолог Вячеслав Ковтун в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» попытался перебить другого украинского эксперта Дениса Денисова, рассказывавшего о требованиях жителей Донбасса к Киеву весной 2014 года. Денисов в ответ на выпады посоветовал ему следить за новостями и завершил спор фразой: «Кроме как орать, больше ты ничего не умеешь, лысое чмо».

Еще по этой теме