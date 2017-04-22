В Афганистане при нападении талибов на военную базу убиты 140 человек

В Афганистане произошла крупнейшая атака талибов на военную базу: Минобороны страны подтвердило данные о гибели 140 военнослужащих. Власти предупредили, что число жертв может увеличиться.

Теракт произошел на военной базе в провинции Балх на севере страны в пятницу. По данным Reuters нападавшие проникли на территорию военной базы на нескольких автомобилях. Они сообщили охране, что требуется срочно доставить на базу раненых солдат. Бойня началась, когда солдаты выходили из мечети после молитвы.

По данным AFP (via YahooNews), при нападении использовались гранаты.

Двое боевиков взорвали пояса смертников, семерых нападавших застрелили.

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Представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас ранее сообщал о 50 погибших в результате атаки близ города Мазари-Шариф, передает РИА «Новости». Афганский телеканал Tolo News, ссылаясь на источник в силах безопасности, сообщил о 135 жертвах и 60 раненых, состояние некоторых из них оценивается как критическое.

Ответственность за нападение взяло на себя запрещенное террористическое движение «Талибан».

В последнее время наблюдается активизация талибов в восточных и южных афганских провинциях (Логаре, Нангархаре, Гильменде), а также на севере страны (в Кундузе, Джаузджане и Парване), отмечает ТАСС. При этом все чаще полевые командиры и рядовые боевики движения присягают на верность террористической группировке «Исламское государство».

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