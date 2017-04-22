В Афганистане при нападении талибов на военную базу убиты 140 человек

 

Фото: AP/Scanpix

В Афганистане произошла крупнейшая атака талибов на военную базу: Минобороны страны подтвердило данные о гибели 140 военнослужащих. Власти предупредили, что число жертв может увеличиться.

Теракт произошел на военной базе в провинции Балх на севере страны в пятницу. По данным Reuters нападавшие проникли на территорию военной базы на нескольких автомобилях. Они сообщили охране, что требуется срочно доставить на базу раненых солдат. Бойня началась, когда солдаты выходили из мечети после молитвы.

По данным AFP (via YahooNews), при нападении использовались гранаты.

Двое боевиков взорвали пояса смертников, семерых нападавших застрелили.

Реклама

Видео

Представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас ранее сообщал о 50 погибших в результате атаки близ города Мазари-Шариф, передает РИА «Новости». Афганский телеканал Tolo News, ссылаясь на источник в силах безопасности, сообщил о 135 жертвах и 60 раненых, состояние некоторых из них оценивается как критическое.

Ответственность за нападение взяло на себя запрещенное террористическое движение «Талибан».

В последнее время наблюдается активизация талибов в восточных и южных афганских провинциях (Логаре, Нангархаре, Гильменде), а также на севере страны (в Кундузе, Джаузджане и Парване), отмечает ТАСС. При этом все чаще полевые командиры и рядовые боевики движения присягают на верность террористической группировке «Исламское государство».

Еще по этой теме
ООН зафиксировала рекордное число мирных жертв в Афганистане

ООН зафиксировала рекордное число мирных жертв в Афганистане

В Афганистане жилой дом закидали гранатами, десять погибших

В Афганистане жилой дом закидали гранатами, десять погибших

В Афганистане на мине взорвались 11 детей

В Афганистане на мине взорвались 11 детей


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 250000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 1200 EUR

reklama.vesti.lv

Названа главная опасность регулярного употребления сладких напит Hi-Tech

Названа главная опасность регулярного употребления сладких напит

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление Showbiz

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление

Психологи рассказали, что означает активность в соцсетях Wo&Men

Психологи рассказали, что означает активность в соцсетях

В Риге открывается выставка «Тайны Востока. Западная мода и Кита Wo&Men

В Риге открывается выставка «Тайны Востока. Западная мода и Кита

11 сигналов из космоса, которые могли отправить инопланетяне Hi-Tech

11 сигналов из космоса, которые могли отправить инопланетяне

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
SALES ADVISORS TEAM
SALES ADVISORS TEAM
http://alkoutlet.lv

Темы

 