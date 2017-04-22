«Русская повстанческая армия» ищет соратников в Латвии

Журналисты «Медузы» сообщили о том, что к ним в редакцию поступило письмо, в котором ответственность за нападение на приемную ФСБ в Хабаровске взяла на себя «Русская повстанческая армия» (РПА). Тем временем эта экстремистская организация ищет сторонников в Латвии, Литве и Эстонии.

Авторы послания сообщили, что борются с «репрессивным режимом Путина и его карательных органов». Отвечая на вопрос «Медузы» о том, зачем нападавший открыл огонь по гражданским, анонимный представитель РПА сообщил, что цель выбирает не организация, а конкретный исполнитель, «исходя из своих возможностей».

Кроме того, в РПА подчеркнули, что нападение не связано с годовщиной дня рождения Адольфа Гитлер 20 апреля. На данный момент нет никаких официальных подтверждений информации о том, что к нападению может быть причастна РПА. В ФСБ никак не комментируют возможную причастность организации к преступлению.

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«Русская повстанческая армия» была создана 29 декабря 2014 в Киеве. Видео с пресс-конференции, на которой было объявлено о создании РПА, доступно на YouTube. Организация позиционирует себя как объединение политических эмигрантов. Члены организации участвовали в военных столкновениях на Юго-востоке Украины на стороне Киева.

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В своем манифесте РПА заявляет, что добивается «свержения режима Путина и неосоветской номенклатуры», «прекращения войны в Украине» и «закрепления национального суверенитета русского народа».

«Мы призываем в свои ряды русских Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, США и других стран, куда мы были вынуждены бежать от России,

что лишала нас возможность свободно жить, трудиться и творить, встать вместе с нами плечом к плечу и завершить историческую несправедливость по отношению к нашему народу и общими усилиями создать русскую нацию, русское государство, что, несомненно, станет ярким бриллиантом в сокровищнице общемирового достояния», - говорится в манифесте.

Сообщество РПА в соцсети «ВКонтакте», доступ к которому был закрыт в январе 2015 года по требованию Генпрокуратуры РФ, насчитывает 1200 человек. 3 апреля в группе появилось официальное заявление РПА, в котором организация открестилась от причастности к теракту в петербургском метро.

«Мы четко различаем разницу между войной против представителей власти, их пособников и коррупционеров и простыми людьми, за права которых мы боремся. Мы не ставим своей целью посеять панику и страх в обществе ценой жизни наших сограждан», - подчеркивалось в сообщении.

Как отмечают журналисты, ранее РПА брала на себя ответственность за поджог штаб-квартиры «фабрики троллей» в Петербурге в октябре 2016 года и заявляла о причастности к убийству депутата Искитимского района города Бердска Владимира Шевцова в феврале 2017 года. Однако официального подтверждения причастности РПА к этим преступлениям нет.

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