Канада подняла истребители для перехвата бомбардировщиков РФ

 

Фото: Reuters/ScanPix

Deutsche Welle


Истребители-бомбардировщики CF-18 Hornet Королевских военно-воздушных сил Канады перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 («Медведь») в воздушном пространстве у северного побережья страны. Как сообщило в субботу, 22 апреля, агентство The Canadian Press, инцидент произошел 20 апреля и зафиксирован впервые с 2015 года.

Представитель объединенного американо-канадского Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, майор Дженнифер Стадник уточнила, что для сопровождения российских «Медведей» в воздух были также подняты истребители F-22 ВВС США, базировавшиеся за пределами Аляски.

За минувшую неделю российские боевые самолеты четыре раза приближались к воздушному пространству США или Канады, отмечает агентство.

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