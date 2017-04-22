Россиянин Сергей В. хотел убить футболистов «Боруссии» ради биржевой игры

Взрывы у автобуса команды из Дортмунда были устроены для игры на понижение. Выходец из России Сергей В. подозревается в попытке заработать на обвале акций футбольного клуба.

Три начиненные металлическими штифтами бомбы были взорваны 11 апреля в Дортмунде рядом с автобусом футбольного клуба «Боруссия» ради биржевой игры на понижение. К такому выводу пришли следственные органы Германии - и рано утром 21 апреля арестовали в районе Тюбингена выходца из России Сергея В. 28-летний электротехник, обладающий, по данным немецких СМИ, гражданствами РФ и ФРГ, обвиняется в попытке убийства в 20 случаях из корыстных побуждений.

Широчайший выбор деривативных инструментов

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Подобного преступления в криминальной истории Германии еще не было. Всевозможные попытки манипулировать курсами акций предпринимаются регулярно,

но на сознательное массовое убийство ради биржевой игры здесь еще никогда не шли.

Цель подозреваемого могла состоять только в том, чтобы покалечить или убить как можно больше игроков дортмундской «Боруссии»: лишь в таком случае сработала бы придуманная им схема стремительного обогащения.

Ее суть: игрок делает ставку на падение курсов ценных бумаг. Это широко распространенный и абсолютно легальный вид биржевой деятельности, которым занимается множество спекулянтов по всему миру. Их обычно именуют медведями или шортистами. Они могут действовать двумя путями. Профессионалы нередко «продают в шорт» взятые напрокат акции в надежде после обвала курса выкупить их обратно по более низкой цене.

В Германии спекулянтам-любителям этот способ, как правило, недоступен. Зато они имеют широчайший выбор так называемых деривативов, которые выпускаются всевозможными финансовыми институтами и могут быть куплены клиентом любого интернет-банка.

Приобретая такие деривативные инструменты, как опционные сертификаты, спекулянт фактически заключает с эмитентом пари о том, в каком направлении и как далеко двинется курс определенной бумаги. Если он правильно предугадал рост или снижение, то цена дериватива может вырасти не только в разы, но и в десятки, порой даже в сотни раз. Все зависит от высоты взлета или глубины падения, от его скорости и целого ряда других факторов.

«Боруссия» - единственный футбольный клуб с акциями на бирже

Именно к этому инструменту и прибег Сергей В. По данным следствия, он трижды приобретал пакеты опционных сертификатов на падение курса акций «Боруссии», последний - в день взрыва. Расчет состоял в том, чтобы с помощью трех бомб вывести из строя всю команду и особенно ее звезд, что надолго лишило бы клуб источника высоких доходов.

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Такая перспектива на следующий же биржевой день неминуемо обернулась бы обвалом акций и стремительным удорожанием деривативов на их падение. Своей жертвой злоумышленник выбрал дортмундскую команду только потому, что «Боруссия» - единственный немецкий футбольный клуб, являющийся открытым акционерным обществом и разместившим на бирже свои бумаги. Для выбранной Сергеем В. преступной схемы в Германии просто не было других кандидатов.









Aizvērt Перед автобусом с футболистами дортмундской «Боруссии» произошел взрыв AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA







Последний транш опционных сертификатов на падение акций «Боруссии» злоумышленник купил, сидя в дортмундской гостинице «L`Arrivée» в номере с видом на будущее место преступления в ожидании, когда команда отправится из этого отеля на первый матч ¼ финала Лиги чемпионов против клуба «Монако». Причем покупку он совершил онлайн с гостиничного IP-адреса, оставив тем самым следствию весьма жирный след.

Банк сообщил надзорным органам о необычном движении денег

Но это - не единственный пример его дилетантизма и даже наивности, особенно в финансовой сфере. Сергей В. решил совершить сделку своей жизни именно в той области, в которой все последние годы ужесточался контроль и надзор за трансакциями, которые к тому же осуществляются почти исключительно электронным способом, а потому оставляют многочисленные следы.

Ко всему прочему он выбрал не очень востребованные деривативы на не очень активно торгуемую акцию.

Он явно не думал о том, что внезапный всплеск спроса на мало ликвидные бумаги непременно привлечет к себе внимание.

Так оно и произошло. Выполняя требования закона о борьбе с отмыванием денег, банк, через который подозреваемый приобретал опционы, сразу же сообщил надзорным органам о необычном движении средств.

Именно это, по сделанному 21 апреля заявлению Федеральной прокуратуры Германии, и вывело следствие на подозреваемого. Однако Сергея В. еще около недели «вели», собирая улики и проверяя версии о возможных соучастниках. На данный момент правоохранительные органы официально исходят из того, что их не было.

Расчет на несколько сотен тысяч евро прибыли

Так какой же куш собирался сорвать бомбист? Имея ограниченные собственные средства для спекулятивной игры, он взял 3 апреля в банке потребительский кредит. В немецких СМИ называется сумма в 40 тысяч евро. Всего же он якобы потратил на покупку опционов 78 тысяч евро. Подтверждения этой цифре нет.

Несколько раз торговавшиеся на бирже 11 апреля опционные сертификаты DZ Bank на падение акций «Боруссии» сроком действия до 16 июня 2017 года могли, к примеру, при снижении курса на 20 процентов теоретически вырасти в цене в 8 раз. В таком случае вложенные 78 тысяч могли бы дать прибыль примерно в 550 тысяч. При обвале курса наполовину и больше речь могла бы пойти о миллионе евро. Бульварная газета Bild называет в качестве максимально возможной суммы даже 3,9 миллиона евро, однако она представляется сильно завышенной.

Федеральная прокуратура заявила 11 апреля, что пока не подсчитала теоретически возможный выигрыш предполагаемого преступника. Если же Сергей В. потратил на опционы не 78, а 40 тысяч или даже меньше, то в конце концов может оказаться, что он был готов убить 20 человек ради нескольких сотен тысяч, а то и всего нескольких десятков тысяч евро. Портал spiegel.de утверждает, что преступник «собирался, видимо, заработать свыше 100 тысяч евро прибыли».

На самом же деле он, похоже, не заработал ничего. Кроме, надо полагать, большого тюремного срока, размеры которого определит суд. Акции же «Боруссии» в день после взрывов упали лишь примерно на 5 процентов, что вряд ли вывело покупателя опционов после уплаты комиссионных в заметный плюс. И если он сразу же от них не избавился, то сейчас стремительно теряет вложенные деньги, потому что срок действия деривативов с каждым днем сокращается, а акции клуба на новостях о поимке подозреваемого растут.