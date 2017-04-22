В Армении зарезали российского военного

Город Гюмри
 

Город Гюмри. Фото: wikimedia.org

Сегодня в городе Гюмри на севере Армении было обнаружено тело мужчины в форме российского военнослужащего. Предположительно, это 21-летний контрактник Дмитрий Ялпаев, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на прокурора Ширакской области Карена Габриеляна.

«По предварительным данным, погибшим является военнослужащий-контрактник Дмитрий Ялпаев», – сказал Габриелян.

По рассказам очевидцев, мужчина скончался в результате ножевого ранения, полученного в потасовке.

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Обстоятельства смерти выясняются. На месте происшествия работают криминалисты.

По словам прокурора, задержан подозреваемый в совершении убийства.

Напомним, в городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.


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