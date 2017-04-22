В Армении зарезали российского военного

Город Гюмри. Фото: wikimedia.org

Сегодня в городе Гюмри на севере Армении было обнаружено тело мужчины в форме российского военнослужащего. Предположительно, это 21-летний контрактник Дмитрий Ялпаев, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на прокурора Ширакской области Карена Габриеляна.