В Армении зарезали российского военного

Сегодня в городе Гюмри на севере Армении было обнаружено тело мужчины в форме российского военнослужащего. Предположительно, это 21-летний контрактник Дмитрий Ялпаев, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на прокурора Ширакской области Карена Габриеляна.
«По предварительным данным, погибшим является военнослужащий-контрактник Дмитрий Ялпаев», – сказал Габриелян.
По рассказам очевидцев, мужчина скончался в результате ножевого ранения, полученного в потасовке.
Обстоятельства смерти выясняются. На месте происшествия работают криминалисты.
По словам прокурора, задержан подозреваемый в совершении убийства.
Напомним, в городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.