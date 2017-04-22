ИГ перенесло свою «столицу» в другой город

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Террористы «Исламского государства» перенесли свою так называемую «столицу» в Сирии из Ракки в город Дейр-эз-Зор, который длительное время находится под их контролем. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает Fox News.

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По информации телеканала, последние два месяца американские военные с помощью дронов наблюдали за бегством «чиновников» ИГ в город Эль-Меядин, который находится на берегу Евфрата южнее Дейр-эз-Зора, пишет Newsru.

Отмечается, что в ближайшее время США намерены направить курдских бойцов в наступление на Ракку. В Пентагоне битву за город считают неизбежной.

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На днях президент Башар Асад в интервью РИА «Новости» заявлял, что США позволяют боевикам «Исламского государства», отступающим из Мосула, переходить границу в Сирии и укрепляться в районе Дейр-эз-Зора.

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